Seenelised leidsid metsast lõhkekehi

Neljapäev, 08. september 2016.



Autor: MM Neljapäev, 08. september 2016. Pilt on illustratiivne. Teisipäeval said demineerijad väljakutse Salme valda Lõu külla, kus seeneline oli leidnud ühe lõhkekeha. Tegemist oli Saksa päritolu 10,5 cm mürsuga. Mürsk hävitati leiukohas.



Seejärel said pommigrupi liikmed teisegi väljakutse. Torgu vallas Mäebe külas oli seeneline leidnud lõhkekeha. Tegemist oli Saksa päritolu 8 cm miinipildujamiiniga. Miin hävitati leiukohas.



Päästeamet tuletab meelde, et soodne ilm on alanud varasügisel õnnistanud kõiki metsaandide austajaid. Lisaks seentele ja marjadele võib aga metsast leida ka lõhkekehi.



Päästeamet soovitab kõigile sügisestele seenelistele ja marjulistele, kes leiavad metsast lõhkematerjali ja lahingumoona, tegutseda alljärgnevalt:



1) ärge mitte mingil juhul puudutage leidu,

2) eemalduge leiukohast,

3) teavitage leiust häirekeskust telefonil 112,

4) kui võimalik, piirake ala ja tähistage oht,

5) ärge kasutage selle lähedal lahtist tuld,

6) olge abijõududele telefonitsi kättesaadav,

7) teavitage läheduses viibijaid võimalikust ohust,

