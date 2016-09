Mis juhtus?

Uudised

Neljapäev, 08. september 2016.



Kõrbema läinud toit pani eramaja suitsema



6. septembril kell 19.58 sai häirekeskus teate tulekahjust Kuressaares Niidu tänaval. Teataja sõnul tuli eramaja teise korruse rõduuksest suitsu ning kuuldus suitsuanduri heli. Päästjad sisenesid redeli abil teise korruse uksest majja ning selgitasid välja, et tegemist oli toidu kõrbemisega. Esialgsetel andmetel oli pann jäetud sisselülitatud elektripliidile. Päästjad eemaldasid panni pliidilt ning tuulutasid ruumid. 5. septembril kella 12 ajal löödi Kuressaares Kaevu tänaval maja hoovis omavahelise tüli käigus 75-aastast meest. Teo arvatav toimepanija on politseile teada.

