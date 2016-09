Uudised

UUS! Facebook sulges tisside pärast Maria Kaljuste konto

Kolmapäev, 07. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 07. september 2016. Facebook sulges teisipäeva õhtul 24 tunniks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Saaremaa piirkonna juhi Maria Kaljuste konto, sest naise üleskutse peale saadeti talle sõnumitega hulganisti pilte naiste paljastest rindadest.



Kaljuste sõnul tahtis ta avaldada ühes Soome ajalehes kuulutust seoses laupäeval Soomes Vuosaaris Mosaiikitoril toimuva Euroopa konservatiivide Fortress Europe meeleavaldusega. Tegemist on islamiseerimise ja massiimmigratsiooni vastase ning põhiväärtuste toetuseks suunatud aktsiooniga.



“Mulle vastati, et mingi rahvuslaste miiting ei huvita kedagi – iseasi, kui selles artiklis oleksid tissid,” rääkis Kaljuste, kes valiti kevadel Euroopa konservatiivide Fortress Europe ideoloogiliseks liidriks.



Kuna ajaleht ei tahtnud artiklit avaldada, Kaljuste vihastas ja postitas 5. septembril Facebooki avalikult kirja, kus kutsus üles modelle saatma talle tissipilte. Tekst kõlas järgmiselt: “Isamaalistel põhjustel otsin naisinimest, kes oleks valmis osalema fotosessioonil palja rinnaga (üks pilt, nägu ei näe). Palun ohverdus privasse!”



Ei olnud pornopildid



Postitus sai kohe Facebookis palju tähelepanu. Maria Kaljustele hakkas sõnumitena Facebooki laekuma naiste paljaste rindade pilte.



“Tegemist ei olnud pornopiltidega, vaid Eesti naised pildistasid protestiaktsioonina oma paljaid rindu, kuhu peale oli kirjutatud liikumise Fortress Europe nimi,” ütles Kaljuste. Pilte laekus paarikümne ringis nii tema tuttavatelt kui täiesti võõrastelt naistelt. “Eesti naised on väga abivalmid. Pilte tuli nii sõbralistis olevatelt inimestelt kui neilt, keda olen vaid vilksamisi näinud. Mul oleks vaja olnud vaid ühte-kahte pilti kuulutuse jaoks,” lisas Kaljuste.



Kuna pilte tuli palju, lasi Facebook Kaljustel ennast kõigepealt kolm korda tuvastada ja seejärel sulges konto 24 tunniks. Põhjuseks lubamatu sisu liikumine kontol. Kui hästi läheb, peaks Kaljuste konto täna õhtuks taas lahti olema.



Soovib väärikat suhtumist



Maria Kaljuste nimetab ennast mingil määral antifeministiks, sest ei arva, et meestel ja naistel peaksid olema eri tingimused ning soodustused. “Kes jaksab tõsta, see tõstab, kes jõuab teha, see jõuab,” mainis Kaljuste.



Ta pidas kvootide alusel valimist rumaluseks. “Ma küll ei taha, et mind kusagile valitaks sellepärast, mis jalgade vahel, aga mitte sellepärast, mis peas,” selgitas Kaljuste.



Oma Facebooki-üleskutsega tahtis ta ajakirjanduselt mõistvat ning väärikat suhtumist ja eetikat. “Kui võitlus põhiväärtuste eest jätab inimesi külmaks, siis ei ole midagi teha, anname neile tissipilte, kui see aitab muule, mis meie jaoks tähtis on, tähelepanu pöörata,” leidis Kaljuste.



Mis pistmist on tissidel Fortress Europaga? “Ei midagi muud, kui et ajakirjandusel on nähtavasti vaja tisse selleks, et rääkida meie tulevikust ja põhiväärtuste säilitamise vajadusest,” ütles Kaljuste lõpetuseks. Kaljuste sõnul tahtis ta avaldada ühes Soome ajalehes kuulutust seoses laupäeval Soomes Vuosaaris Mosaiikitoril toimuva Euroopa konservatiivide Fortress Europe meeleavaldusega. Tegemist on islamiseerimise ja massiimmigratsiooni vastase ning põhiväärtuste toetuseks suunatud aktsiooniga.“Mulle vastati, et mingi rahvuslaste miiting ei huvita kedagi – iseasi, kui selles artiklis oleksid tissid,” rääkis Kaljuste, kes valiti kevadel Euroopa konservatiivide Fortress Europe ideoloogiliseks liidriks.Kuna ajaleht ei tahtnud artiklit avaldada, Kaljuste vihastas ja postitas 5. septembril Facebooki avalikult kirja, kus kutsus üles modelle saatma talle tissipilte. Tekst kõlas järgmiselt: “Isamaalistel põhjustel otsin naisinimest, kes oleks valmis osalema fotosessioonil palja rinnaga (üks pilt, nägu ei näe). Palun ohverdus privasse!”Postitus sai kohe Facebookis palju tähelepanu. Maria Kaljustele hakkas sõnumitena Facebooki laekuma naiste paljaste rindade pilte.“Tegemist ei olnud pornopiltidega, vaid Eesti naised pildistasid protestiaktsioonina oma paljaid rindu, kuhu peale oli kirjutatud liikumise Fortress Europe nimi,” ütles Kaljuste. Pilte laekus paarikümne ringis nii tema tuttavatelt kui täiesti võõrastelt naistelt. “Eesti naised on väga abivalmid. Pilte tuli nii sõbralistis olevatelt inimestelt kui neilt, keda olen vaid vilksamisi näinud. Mul oleks vaja olnud vaid ühte-kahte pilti kuulutuse jaoks,” lisas Kaljuste.Kuna pilte tuli palju, lasi Facebook Kaljustel ennast kõigepealt kolm korda tuvastada ja seejärel sulges konto 24 tunniks. Põhjuseks lubamatu sisu liikumine kontol. Kui hästi läheb, peaks Kaljuste konto täna õhtuks taas lahti olema.Maria Kaljuste nimetab ennast mingil määral antifeministiks, sest ei arva, et meestel ja naistel peaksid olema eri tingimused ning soodustused. “Kes jaksab tõsta, see tõstab, kes jõuab teha, see jõuab,” mainis Kaljuste.Ta pidas kvootide alusel valimist rumaluseks. “Ma küll ei taha, et mind kusagile valitaks sellepärast, mis jalgade vahel, aga mitte sellepärast, mis peas,” selgitas Kaljuste.Oma Facebooki-üleskutsega tahtis ta ajakirjanduselt mõistvat ning väärikat suhtumist ja eetikat. “Kui võitlus põhiväärtuste eest jätab inimesi külmaks, siis ei ole midagi teha, anname neile tissipilte, kui see aitab muule, mis meie jaoks tähtis on, tähelepanu pöörata,” leidis Kaljuste.Mis pistmist on tissidel Fortress Europaga? “Ei midagi muud, kui et ajakirjandusel on nähtavasti vaja tisse selleks, et rääkida meie tulevikust ja põhiväärtuste säilitamise vajadusest,” ütles Kaljuste lõpetuseks.

Veel artikleid samast teemast »