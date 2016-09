Uudised

Linnamajanduse juhiks valiti Mikk Tuisk

Kolmapäev, 07. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Kolmapäev, 07. september 2016. Kuressaare linnavalitsuse istungil kinnitati linnamajanduse uueks juhatajaks Mikk Tuisk, teatas Kuressaare linna pressiesindaja Kristiina Maripuu.



Kuressaarest pärit Tuisk on lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli ja omandanud transpordiehituse erialal magistrikraadi.



Ta on alates 2005. aastast töötanud maanteeameti Lääne regioonis teemeistri, järelevalve spetsialisti ja peaspetsialistina ning 2010. aastast hooldeosakonna peaspetsialistina.



Viimasel töökohal oli tema peamiseks ülesandeks Saare maakonna riigimaanteede seisundi järelevalve ja kontroll valdkonna eelarve üle.



Tema kasuks rääkisid Kuressaare linnamajanduse juhataja ametikohale vastav haridus, erialase töö ja riigihangete läbiviimise kogemus.



Mikk Tuisk asub ametisse 3. oktoobril. Kuressaarest pärit Tuisk on lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli ja omandanud transpordiehituse erialal magistrikraadi.Ta on alates 2005. aastast töötanud maanteeameti Lääne regioonis teemeistri, järelevalve spetsialisti ja peaspetsialistina ning 2010. aastast hooldeosakonna peaspetsialistina.Viimasel töökohal oli tema peamiseks ülesandeks Saare maakonna riigimaanteede seisundi järelevalve ja kontroll valdkonna eelarve üle.Tema kasuks rääkisid Kuressaare linnamajanduse juhataja ametikohale vastav haridus, erialase töö ja riigihangete läbiviimise kogemus.Mikk Tuisk asub ametisse 3. oktoobril.

Veel artikleid samast teemast »