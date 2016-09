Uudised

Esimene valijamees Saaremaalt selgunud (2)

Kolmapäev, 07. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 07. september 2016. Andrus Kandimaa. Leisi vallavolikogu otsustas häälteenamusega, et saadab valimiskogusse oma esindajana presidenti valima volikogu esimehe Andrus Kandimaa.



Kandimaa kandidatuuri seadis üles volikogu vanim liige Väino Vaha. Kandimaa poolt hääletas 13 volikogu liikmest 12.



Andrus Kandimaa sõnul uurib ta 19. septembril, mida volikogu liikmed arvavad, kelle poolt võiks hääletada. “Siduvaks see ei saa, sest nii nagu seaduski ütleb, on valijamees oma otsuses vaba,” lausus Kandimaa.



Kas ta hääletab valimiskogus südametunnistuse või volikogu nõuannete järgi? “Raske öelda, kas need seisukohad kattuvad või mitte. Presidendikandidaatidega ei ole ka veel midagi kindel. Kõik otsad on veel lahti,” nentis Kandimaa. Kandimaa kandidatuuri seadis üles volikogu vanim liige Väino Vaha. Kandimaa poolt hääletas 13 volikogu liikmest 12.Andrus Kandimaa sõnul uurib ta 19. septembril, mida volikogu liikmed arvavad, kelle poolt võiks hääletada. “Siduvaks see ei saa, sest nii nagu seaduski ütleb, on valijamees oma otsuses vaba,” lausus Kandimaa.Kas ta hääletab valimiskogus südametunnistuse või volikogu nõuannete järgi? “Raske öelda, kas need seisukohad kattuvad või mitte. Presidendikandidaatidega ei ole ka veel midagi kindel. Kõik otsad on veel lahti,” nentis Kandimaa.

Veel artikleid samast teemast »