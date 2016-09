Uudised

Inimsööja esimene ohver oli saarlane

Kolmapäev, 07. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 07. september 2016. Johannes-Andreas Hanni. Esmaspäeval jõudis TV3 eetrisse Katrin Lusti autorisaade “Kuuuurija“, mis võttis luubi alla Eesti inimsööja abikaasa loo. Ajas rännati tagasi 1982. aastasse, kui toona 25-aastane Johannes-Andreas Hanni mõrvas poole aasta jooksul kolm inimest ja sõi liha, mis oli pärit esimese ohvri reie siseküljelt. Tema esimene ohver Eimar, kelle liha Hanni sõi, oli pärit Saaremaalt.



Laupäeva, 6. märtsi hommikul leiti Nõmmel Valdeku 19 maja hoovist tundmatuseni moonutatud meesterahva laip. Meest oli pussitatud rinda ja selga, tema kõri oli läbi lõigatud ja noaga oli löödud ka silmade vahele.



Ohver tuvastati



Uurijaid rabas vaatepildi juures asjaolu, et tapetu paremast reiest oli välja lõigatud umbes telliskivi suurune lihakäntsakas.



Eesti Ekspressi loos “Nõukogude Eesti kannibal“ kirjutas ajakirjanik Janar Filippov, et kui uskuda 25 aasta taguseid kohtumaterjale, uurijate meenutusi ja kohtupsühhiaatrite märkmeid, polnud tegemist mitte pelgalt kavala ja planeeriva mõrvari, vaid ka kannibali, vägistaja, perverdi ja psühhopaatilise inimvihkajaga. Mõrvari leidmiseks kulus enam kui pool aastat.



Lust tõdes, et ohvrite peredega ei ole ta saate materjali kogudes suhelnud, et mitte vanu haavu lahti kiskuda, kuid teada on, et Eimar elas 1982. aastal koos oma naisega Tallinnas Nõmmel.



“Kui Johannes-Andreas teda ründas, oli ta Nõmme restoranist teel koju Valdeku tänava poole. Ju ta seal kuskil elas,“ rääkis Lust.



Esmaspäeval astus esimest korda oma näoga tele-eetris üles inimsööja abikaasa Pille Hanni, kes mõisteti tol ajal 12 aastaks vangi mehe kuritegude kaasosalisena.



Hakkas praadi tegema



“Ta tuli koju ja ütles, et ta tappis inimese ja tõi kaasa liha. Tegi tule alla ja hakkaski valmistama inimliha tükki praena,“ kirjeldas naine saates toonaseid sündmusi.



Naine kirjeldas Eesti Ekspressile, et inimlihatükk oli verine, valgete karvakestega ja ilma kondita. “Ja kui ta seda veel praadima hakkas! Õudne kärsalehk! Mitte prae lõhn, ma ei oska seda täpselt edasi anda, kuid igatahes väga vastik hais. Pärast ei saanud panni kolme päevagagi puhtaks, ikka veel lõhnas,“ rääkis Pille.

Johannes-Andreas poos end üles Patarei vanglas ja jättis maha kirja, milles andis teada, et selliseks inimeseks muutis ta karmikäeline perekond. Tema isa usub, et põhjuseks oli kommunistlik süsteem, mistõttu tema karjäär muusikuna lõpetati.



Mees oli tahtnud avalikku kohtupidamist ja valmistus selleks, seetõttu ei usu inimsööja vend, et Johannes end ise üles poos.



