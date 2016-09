Uudised

Vald nõuab kolemaja omanikult 6000 eurot

Kolmapäev, 07. september 2016.



Leisi vallavalitsus nõuab Karja külas asuva Linnulaulu kinnistu omanikult 6000 euro suuruse sunniraha maksmist, sest viimane ei ole siiani täitnud valla ettekirjutust krundil asuv hoone lammutada või ehitisele vastavate nõuetega vastavusse viia.



Leisi vallavalitsus tegi juba 25. jaanuaril kinnistu omanikule Makam Steel OY’le ettekirjutuse, millega nõudis Linnulaulu kinnistul asuva ohtliku ehitise vastavusse viimist ehitisele ette nähtud nõuetega või lammutada ehitis hiljemalt 31. maiks.



Omanik pidi esitama Leisi vallavalitsusele ka täpse tööde teostamise ajakava. Ettekirjutuse tähtajaks täitmata jätmisel lubas vald rakendada sunniraha 6000 eurot. 10. märtsil sai Leisi vallavalitsus teatise, et omanik ei ole ettekirjutust kätte saanud.



11. aprillil koostas Leisi vallavalitsus Makam Steel OY’le uue ettekirjutuse, andes seekord tähtajaks 30. juuli.



Omanik sai ettekirjutuse kätte 17. mail. 22. juunil pakkus kinnistu omanik Leisi vallavalitsusele, et ostab maatüki 6000 euroga ära. 25. juulil arutas vald küsimust volikogu istungil, kus otsustas pakkumist mitte vastu võtta, sest kinnistu otsmisele lisanduvad vallale veel lammutamiskulud.



