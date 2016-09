Uudised

Kehvas seisus merikotkas toimetati Tartusse

Kolmapäev, 07. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 07. september 2016. Õnnetu kotkas ootamas keskkonnaameti hoole alla minekut. FOTO: Manuel Lember Teisipäeval leidsid Indrek Iljas ja Manuel Lember Valjala vallast Turja külast kehvas seisus merikotka, kellel kahtlustati pliimürgistust.



Kui mehed kotkast märkasid, polevat lind ära lennanud. “Seisis kivi peal ja lendu ei tõusnud. Kui lähenesime, siis proovis tõusta, liugles 5–6 meetrit kaugemale ja jäi sinna seisma,“ meenutas Manuel Lember.



Seepeale helistati keskkonnaametile ning saadi juhiseid, kuidas edasi tegutseda. “Panime ta kasti sisse ja andsime kohe õhtul keskkonnaametile üle,“ selgitas ta.



Eile varahommikul hakati kotkast Tartu poole sõidutama. Keskkonnaameti üldosakonna Hiiu-Lääne-Saare regiooni spetsialist Heiki Hermann ütles, et koos linnuga eile pärastlõunal Eesti maaülikooli poole liikudes olevat kotkas olnud kehvas seisus. “Umbes 20 minutit tagasi autos kastis olles kotkas jalgu alla ei võtnud ja vett ei joonud,“ nentis Hermann tõsiselt.



Ka eelmisel õhtul oli vaesekest sundjoodetud, sest ta ise ei olnud selleks võimeline.



