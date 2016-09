Uudised

Ettevõtlusõppe hooaja avab kosmoseturist Raivo Hein

Kolmapäev, 07. september 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 07. september 2016. Raivo Hein. FOTO: ERR Kuressaare ametikooli ettevõtlusõppe hooaeg saab täna avalöögi ligi sajale õppijale suunatud motivatsiooniseminariga, kus teiste seas esineb noortele kosmoseturist ja ärimees Raivo Hein.



Seminari programmi on kokku pannud Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor. Ettevõtlusõppe programmi koordinaator Aiki Pärle märkis, et avaseminari eesmärk on anda noortele võimalus turvalises keskkonnas oma äriideedega välja tulla.

Noortele jagavad kogemusi ja õppetunde rahvusvaheliste meediaproduktsioonide produtsent Almondi Esco ning esinemiskoolitaja Margit Raid.



“Selge on see, et kõikide erialade õppekavades ette nähtud ettevõtlusõppega saab edasi minna vaid praktilise tegevuse kaudu,“ rääkis ametikooli ettevõtluse ja arvuti eriala juhtõpetaja Jane Mägi.



“Meie andsime ettevõtluskõrgkoolile lähteülesande – õppijaid motiveerida, inspireerida ning õpilasfirmade loomine käima lükata. Nemad panid kokku tugeva programmi ja kaasasid esinejad. Hea meel on selle üle, et üheks esinejaks on meie koolis kaks aastat tagasi õpilasfirmat teinud Andreas Hõlpus, kes nüüd töötab müügijuhina.“



Teist aastat läbi viidav õpilasfirmade programm on suunatud kutsekeskhariduse taseme õppijatele. Mullu võttis programmist osa seitse õpperühma ligi saja õppijaga. “Õpilasfirma tegevuses osalemine annab noortele ühe aasta jooksul praktilise kogemuse ettevõtte loomisest, tegutsemisest ja lõpetamisest,“ sõnas Mägi. “Ametikooli puhul on hea võimalus siduda äriidee õpitava erialaga või kaasata ühe õpilasfirma tegevusse erinevate erialade õppijaid.“



