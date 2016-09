Uudised

Kihnu Veeteed teenib ligi 850 000 eurot

Kolmapäev, 07. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



1. oktoobrist Sõru–Triigi parvlaevaliini teenindama asuv Rein Kilgi ettevõte AS Kihnu Veeteed saab seitsmekuulise lepinguperioodi eest pisut alla 850 000 euro.



“Lepingu täpne maksumus sõltub teostatavate reiside lõplikust arvust ja kujuneb seitsmekuulisel perioodil kokku pisut alla 850 000 euro,” ütles AS Kihnu Veeteed juhatuse liige Andres Laasma Meie Maale.



“Vaatamata sellele, et riigil oli hanke korraldamisega muret palju, ei kasutanud Kihnu Veeteed olukorda ära, mistõttu riigile ei lähe teenus maksma rohkem, kui eelarvelisi vahendeid plaanitud oli,” lisas Laasma.



Viimased kolm riigihanget Sõru-Triigi liini operaatori leidmiseks nurjusid. Kihnu Veeteed varasematel hangetel pakkumist ei esitanud, kuna puudus hanke tingimustele vastav laev.



“Viimases hankes muudeti parvlaevale esitatavaid nõudeid, see andiski meile võimaluse hankes osalemiseks, rentides sobiliku laeva välismaalt,” selgitas Laasma.



“Mitte vähetähtis ei ole ka soov riigile appi tulla, kuna leping praeguse vedajaga lõpeb 30. septembril. Et varasemad hanked ebaõnnestusid, oli reaalne oht, et laevaliiklus liinil peatub. Praegune vedaja ei soovinud meie andmetel enam liini teenindamise hankes osaleda.”



Põhiliseks liini teenindavaks laevaks saab Ahvenamaalt pärit A1 jääklassiga reisiparvlaev Subsea Seven, kuid alguses peaks selle asemel sõitma asenduslaev Reet. “Subsea Seven on oma mõõtmetelt väiksem kui praegu liini teenindav Kõrgelaid, aga sügistalvisel perioodil on ka nõudlus veoteenuse järele väiksem,” ütles Laasma.



“Kuna ühekuuline ettevalmistusaeg on väga lühike, võib juhtuda, et alustame 1. oktoobrist liini teenindamist siiski parvlaevaga Reet.”



Kihnu Veeteed teenindab Sõru-Triigi liini kuni uue parvlaeva Soela valmimiseni ehk praeguste plaanide järgi 1. maini 2017. Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 07. september 2016.“Lepingu täpne maksumus sõltub teostatavate reiside lõplikust arvust ja kujuneb seitsmekuulisel perioodil kokku pisut alla 850 000 euro,” ütles AS Kihnu Veeteed juhatuse liige Andres Laasma Meie Maale.“Vaatamata sellele, et riigil oli hanke korraldamisega muret palju, ei kasutanud Kihnu Veeteed olukorda ära, mistõttu riigile ei lähe teenus maksma rohkem, kui eelarvelisi vahendeid plaanitud oli,” lisas Laasma.Viimased kolm riigihanget Sõru-Triigi liini operaatori leidmiseks nurjusid. Kihnu Veeteed varasematel hangetel pakkumist ei esitanud, kuna puudus hanke tingimustele vastav laev.“Viimases hankes muudeti parvlaevale esitatavaid nõudeid, see andiski meile võimaluse hankes osalemiseks, rentides sobiliku laeva välismaalt,” selgitas Laasma.“Mitte vähetähtis ei ole ka soov riigile appi tulla, kuna leping praeguse vedajaga lõpeb 30. septembril. Et varasemad hanked ebaõnnestusid, oli reaalne oht, et laevaliiklus liinil peatub. Praegune vedaja ei soovinud meie andmetel enam liini teenindamise hankes osaleda.”Põhiliseks liini teenindavaks laevaks saab Ahvenamaalt pärit A1 jääklassiga reisiparvlaev Subsea Seven, kuid alguses peaks selle asemel sõitma asenduslaev Reet. “Subsea Seven on oma mõõtmetelt väiksem kui praegu liini teenindav Kõrgelaid, aga sügistalvisel perioodil on ka nõudlus veoteenuse järele väiksem,” ütles Laasma.“Kuna ühekuuline ettevalmistusaeg on väga lühike, võib juhtuda, et alustame 1. oktoobrist liini teenindamist siiski parvlaevaga Reet.”Kihnu Veeteed teenindab Sõru-Triigi liini kuni uue parvlaeva Soela valmimiseni ehk praeguste plaanide järgi 1. maini 2017.

Veel artikleid samast teemast »