UUS! Jahimees Saaremaa karust: hirmul olid suured silmad

Teisipäev, 06. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 06. september 2016. Vaata tähelepanelikult: kas pildilt paistab karu või mitte? FOTO: Valmar Voolaid Meie Maas ilmus artikkel, kus kaks anonüümseks jääda soovinud seenelist väitsid, et sattusid Tõrise metsas karu peale, kui läksid metsa kuuseriisikaid korjama.



"Me olime umbes kümme minutit metsas olnud, kuni nägime, et suur must kogu on meist natuke eemal, umbes 50 meetri kaugusel. Läksime lähemale ja tegime elukaaslasega veel omavahel nalja, et äkki on karu. Jõudsime umbes 25–30 meetri kaugusele ja vaatasime, et ongi karu. Ta seisis tagumistel käppadel püsti. Ma arvan, et ta nägi meid, sest ta vaatas meie poole. Läksime pisut külje peale, aga rohkem me piiluma ei jäänud. Lasime üsna kiiresti jalga," rääkis seeneline Meie Maale. Teest olid nad umbes 200 meetri kaugusel.



Eikla jahiseltsi juht Ojar Sepp käis eile metsas uurimas, kas piirkonnas on kahtlasi jälgi, mis viitaksid karule või mõnele muule suurele metsloomale.



"Ei olnud seal ühtegi jälge. See on mu onu mets ja ta oli sinna puu äärde pannud auto pagasiruumi aluskatte. See oli ümber puu pandud niimoodi, et ülevalt on kitsamalt ja alt läheb laiemaks. See ongi see must asi, umbes poolteise meetri kõrgune. Ainuke asi seal, mis võis justkui karu olla. See on umbes 100 meetrit teest. Sead olid seal maa üles tõngunud, selle peal oleks ometi pidanud jälgi näha olema," rääkis Sepp, kes käis läbi suure maa-ala.



Jahimees arvas, et ilmselt olid hirmul ikkagi suured silmad. „See aluskate oli tee peal, täpselt seal, kus ta rääkis, et nad karu nägid,“ seletas Sepp. Seenelised ise jahimehega metsa kaasa ei läinud.



“Seeneliste jutu järgi polnud karu liikunud. Kuid kui karu oleks inimesi näinud, oleks ta ikkagi end liigutanud. Sel ajal võis õues juba hämar olla ja mina arvan, et hirmul olid suured silmad,“ pakkus jahimees.



Ta ütles, et jahimehed käivad alatasa metsas ringi, otsides hundijälgi ja kuskil kraavis oleks pidanud siiski jälgi nägema, kui karu päriselt metsas liikvel oleks.



Umbes poolteist aastat tagasi arvas üks jahimees, et nägi Tõrise metsas ahmi, kuid selle kohta kinnitust ei ole. Loom on umbes koera suurune, mistõttu seenelise kirjeldusele ta ei vastanud.



