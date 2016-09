Uudised

Ohutuspäeval sai kõike ise proovida

Teisipäev, 06. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 06. september 2016. Päästjad demonstreerisid lahastava kanderaami kasutamist, millesse pandud inimene ei saa lisavigastusi. Foto: Valmar Voolaid Pühapäeval toimus Kuressaares pääste- ning politseiameti ühishoone territooriumil kuuendat korda Saaremaa ohutuspäev, kuhu kogunes hulgaliselt osalejaid.



Ilus ilm soosis üritust igati ja kõige põnevam oli see, et kõike sai ise oma käega proovida.



Ohutusalal said huvilised näha pääste- ja politseitehnikat, näidati hädaabikõne positsioneerimist. Juttu sai teha korstnapühkijaga ja näha suitsusukeldumist. Päästjad ja politseinikud demonstreerisid ka liiklusavarii lahendamist.



Osa ideid tagavaraks



“Suurema osa asju, mis tahtsime, saime tehtud ja need tulid hästi välja. Nii palju, kui selle platsi peal sai teha. Natuke mõtteid jäi ka tagavaraks. Meil on aasta aega mõelda,” rääkis Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe.



Ta nentis, et osalejaid oli seekord vähem kui varasematel aastatel. Tuleval aastal püütakse välja mõelda veel midagi huvitavat, mis inimesi kohale tooks.



Näiteks merepäästjad soovivad, et üritus toimuks veekogu ääres. Samas oli tänavu suurenenud huvi elektriohutuse telgi vastu.



Tõnu Talvi keskkonnaametist arutles inimestega teemal “Inimene vs loom”. Lisaks auhinnamängule toimus ka palju muud huvitavat.



