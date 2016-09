Uudised

Saaremaast sai sakslaste hirm

Teisipäev, 06. september 2016.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 06. september 2016. Esiplaanil peaettekande teinud Toomas Harjus (paremal), tema kõrval konverentsi peakorraldaja Tõnu Veldre. Foto: Gunnar Usin Sõjaajaloolased kogunesid läinud laupäeval Sõrve poolsaarele Kargi küla vahetus läheduses asuvasse Sõrve turismitallu, et osaleda sõjaajaloo konverentsil, mille kandvamaks teemaks oli Kogula lennuväljalt lähtunud nõukogude lennukite pommitusaktsioon Kolmanda Riigi pealinnale Berliinile 1941. aasta augustis.



Konverentsile olid saabunud ka mitmed tuntud ajaloolased Venemaalt ja Lätist. Vaatamata vihmasele ilmale olid tee Sõrve leidnud paljud saarlastest ajaloohuvilised. Konverentsi jaoks kohandatud suvemajja oli ettekandeid kuulama-vaatama tulnud üle 30 inimese.



Sissejuhatuse tegi kirjanik Juri Melkonov, kes andis ülevaate sõjalisest olukorrast Saaremaal 1941. aastal. Sellele järgneski põhiteema, mis käsitles Kogula lennuväljalt organiseeritud Berliini pommitamist.



Põhiettekande tegi kuressaarlane Toomas Harjus, kes andis kuulajatele kronoloogiliselt detailse kirjelduse sellest, kuidas seda pommitamist organiseeriti, milline tähtsus oli sellel nii sõjalisest kui propagandistlikust aspektist vaadatuna, millised olid pommitamise eesmärgid ja milliseks kujunesid tagajärjed. Ettekanne oli varustatud rikkaliku pildimaterjaliga.



Hiljem said sõna veel tallinlasest arhitektuuriajaloolane Robert Treufeldt, kes rääkis Bomarsundi kindlusest Ahvenamaal, ja Juri Maltsev Vene muinsuskaitse seltsist, kes kirjeldas oma töid, mis on seotud Saaremaal asuvate Esimese maailmasõja aegsete haudade otsimise ja tähistamisega.



Pärast viimast ettekannet kostitati kõiki konverentsil osalejaid maitsva puravikusupiga. Pakuti ka kohvi ja kooki.



“Eks algul oli plaanis ainult Kogulast ja Berliinist rääkida, kuid lõpuks läks esinejate ring päris suureks ning ühtset nimetust oli sellele konverentsile keeruline panna,” ütles Meie Maale sõjaajaloohuviline ja Sõrve militaarmuuseumi aktivist Tõnu Veldre.



