USA suursaadik kohtus saarlastega

Teisipäev, 06. september 2016.



Autor: MM Teisipäev, 06. september 2016. Suursaadik James D. Melville jr pidas oma esimesel visiidil Saaremaale Kuressaare kultuurikeskuses loengu kahe riigi suhetest. FOTO: Valmar Voolaid USA suursaadik James D. Melville jr tuli oma esimesele Saaremaa-visiidile. Lisaks ametlikele kohtumistele tutvus ta ka mitmete Saaremaa vaatamisväärsustega.



Laupäeval tutvus suursaadik koos abikaasa Joannaga Saaremaaga, käies Kaali kraatri juures, Panga pangal, Angla tuulikute juures ning nautis siinseid toite. Pühapäeval osales Melville Koguvas toidukuu avamisel. Lisaks kohtumisele linnapea ja maavanemaga käidi ka Pöide pruulikojas ning Baltic Workboatsis. Eile pidas ta aga Kuressaare kultuurikeskuse saalis loengu USA ja Eesti suhetest ning suursaadiku tööst. Täna külastatakse Kuressaare lossi, mida suursaadik oma sõnul väga ootab, ning Saaremaa Delifoodi.



Saare maakonna keskraamatukogu Ameerika nurka kiitis James D. Melville jr väga. “Ameerika nurk raamatukogus on väärt külastamist ja üldse on väga palju huvitavat, mida Saaremaal näha,“ nentis ta.



Juba enne Saaremaale tulekut pidas ta saart maagiliseks kohaks. “Kaarti vaadates ei saa Saaremaad mitte märgata. See on väga tähtis koht Eestis ja selle inimeste meeltes,“ seletas Melville jr, lisades, et kui ta eelmise aasta lõpus Eestisse tuli, rõhutati talle mitmeid kordi, et kindlasti tuleb Saaremaale minna, aga suvel. “Jäin küll natuke hiljaks, aga toidufestival oli tore üritus ning mul on hea meel siin olla,“ kinnitas ta.



Huvitub sisepoliitikast



Suursaadik on väga huvitatud Eesti sisepoliitilistest teemadest, nagu haldusreform ja selle mõjud. “Arutlesime seda teemat ka Kuressaare linnapea Madis Kallasega ja homme (täna – toim) uurin maavanem Kaido Kaasiku vaadet reformile,“ ütles ta, lisades, et sisepoliitilised arutlused peegeldavad ühiskonna väärtusi.



Samuti on tal Eestis olles üks tähtsamaid teemasid olnud turvalisuse ja kaitse küsimused. “Kuna Venemaa on lähenenud mitmetele poliitilistele ja geograafilistele küsimustele väga agressiivsete käikudega, teeb see arusaadavatel põhjustel siinsed inimesed murelikuks.“



Eestit peab ta aga koos USA ja teiste NATO liitlastega arvestatavaks jõuks. Erinevate ametnikega on Melville’i sõnul olnud vestluste fookus sellel, kuidas kõige efektiivsemalt kasutada ära NATO liitlasvägede kohalolekut ja koostööd.

