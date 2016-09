Uudised

Kõige pidulikum on klassikaline lauakate

Teisipäev, 06. september 2016.



Autor: Heli Salong Teisipäev, 06. september 2016. Eile õpetas kohvikus Maiasmokk laua katmise traditsioone ametikooli õpetaja Siiri Velve. Foto: Valmar Voolaid Eile alanud Saaremaa toidufestivali raames õpetati kohvikus Maiasmokk lauakombeid. Õpitoa läbiviija oli Kuressaare ametikooli õpetaja Siiri Velve.



Kohale oli tulnud 30 huvilise ringis ja ettearvatult olid kõik naisterahvad.

Alustuseks tuli juttu laudlinadest ja sellest, et söögikohtades on trendiks laudlinadest hoopis loobuda. Tegelik põhjus on aga ilmselt selles, et linu on raske ja kulukas pesta, kuid koledal plekilisel ja auklikul linal pole üldse mõtet.



Kui aga ikkagi lina lauale panna, siis on kõige tähtsam jälgida, et lina keskjoon oleks sirge, peal oleks ikka parem pool ja lina ei ulatuks üle laua serva mitte rohkem kui 20–30 cm. Kõige klassikalisem on kindlasti valge värv.



Sama trend on juhtunud salvrätikutega. Ehkki reegel näeb ette, et pärast kella 18 oleksid söögikohas riidest salvrätikud, siis kokkuhoiu mõttes on mõnel pool kasutusel paberist asendajad. Ilusad puuvillasest riidest volditud lauakaunistused tuleks söömise ajaks siiski lahti võtta ja põlvedele asetada. Enne kaaslasega vestlema või klaasist jooma hakkamist võiks aga suu salvrätikuga puhtaks tupsutada.



Huvitava asjana tõi Velve välja, et aja jooksul on suuremaks muutunud nii söögiriistad kui klaasid ja isegi kalakahvel ei ole enam kolme-, vaid juba neljaharuline. Samas ei sobi lauale panna rohkem kui neli paari söögiriistu ja klaase. Kui on tegemist suurema arvu söögikäikudega, tuleb riistu vahepeal juurde panna.



Tore on see, et kristall on jälle moes, nii et vanaemade kristallklaasid tasub kapist üles otsida. Uudse moena aga juuakse nüüd vahuveini ka veiniklaasidest.



