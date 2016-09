Uudised

Salu külas vurasid võrrid võistu

Teisipäev, 06. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet Teisipäev, 06. september 2016. Võrrid kimasid vihmas ja tuules võistu. Foto: MARTEN NUUT Laupäeval peeti juba teist aastat järjest Orissaare vallas Salu külas Lito talu maadel maha Saaremaa võrrivõidusõit, mis oli ühtlasi hooaja viimane etapp võistlussarjale. Võistluse korraldas MTÜ Saku Sääruklubi.



Võistluste korraldaja, MTÜ Saku Sääruklubi juhatuse liige Virgo Roosnurm ütles, et kõik läks plaanipäraselt, välja arvatud vihm.



“Pealtvaatajatel oli muidugi huvitav, sest rada oli väga sopane,“ muigas Roosnurm, kelle sõnul oli kohale tulnud piisavalt publikut. “Alati võiks rohkem olla, kuid huvitav oli see, et isegi vihm neid, kes kohal olid, ei heidutanud ja vaatajaid jagus kuni võistluse lõpuni.“



Osavõtjaid tuli kokku nii nagu arvatud, üle saja viiekümne. Võistlus oli viimane etapp terve suve kestnud võistlussarjast ning laupäeval selgitati parimad mõlema sarjas – sprindis ja kestvussõidus.



Ühel sõitjal, üle 40-aastasel mehel juhtus ka õnnetus, kus kokkupõrke tulemusena sai kannatada küünarluu ning kiirabi toimetas ta haiglasse. Küsimusele, kas ka varem on võistlustel selliseid õnnetusi ette tulnud, muigas Roosnurm, et sellise võistlusala puhul on see suhteliselt tavaline. Kohapeal turvas võistlust ka meditsiinitöötaja.



Seda, kui palju saarlasi seekord osalemas oli, ei osanud Roosnurm eile veel öelda. Ka seda, kas tuleval aastal taas võistlus teoks saab, ei julgenud ta veel kindlalt kinnitada, kuid lisas, et peagi pannakse paika järgmise võistlusaasta graafik. “Võistlejatele muidugi meeldib see koht, nii et ilmselt tuleb ikkagi teha,“ nentis ta. Päeva lõpetas kinnine pidu, kus autasustati parimaid. Peol esines Raplamaalt pärit bänd KukeProtest. Võistluste korraldaja, MTÜ Saku Sääruklubi juhatuse liige Virgo Roosnurm ütles, et kõik läks plaanipäraselt, välja arvatud vihm.“Pealtvaatajatel oli muidugi huvitav, sest rada oli väga sopane,“ muigas Roosnurm, kelle sõnul oli kohale tulnud piisavalt publikut. “Alati võiks rohkem olla, kuid huvitav oli see, et isegi vihm neid, kes kohal olid, ei heidutanud ja vaatajaid jagus kuni võistluse lõpuni.“Osavõtjaid tuli kokku nii nagu arvatud, üle saja viiekümne. Võistlus oli viimane etapp terve suve kestnud võistlussarjast ning laupäeval selgitati parimad mõlema sarjas – sprindis ja kestvussõidus.Ühel sõitjal, üle 40-aastasel mehel juhtus ka õnnetus, kus kokkupõrke tulemusena sai kannatada küünarluu ning kiirabi toimetas ta haiglasse. Küsimusele, kas ka varem on võistlustel selliseid õnnetusi ette tulnud, muigas Roosnurm, et sellise võistlusala puhul on see suhteliselt tavaline. Kohapeal turvas võistlust ka meditsiinitöötaja.Seda, kui palju saarlasi seekord osalemas oli, ei osanud Roosnurm eile veel öelda. Ka seda, kas tuleval aastal taas võistlus teoks saab, ei julgenud ta veel kindlalt kinnitada, kuid lisas, et peagi pannakse paika järgmise võistlusaasta graafik. “Võistlejatele muidugi meeldib see koht, nii et ilmselt tuleb ikkagi teha,“ nentis ta. Päeva lõpetas kinnine pidu, kus autasustati parimaid. Peol esines Raplamaalt pärit bänd KukeProtest.

Veel artikleid samast teemast »