Saaremaal Eesti parim noor takistussõidu poni

Teisipäev, 06. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 06. september 2016. FOTO: erakogu Möödunud nädalavahetusel, 3.-4. septembril toimusid Harjumaal Kukrumäe ratsatalus noorponide tšempionaat 2016 ja väikeponide karika X etapp, kus takistussõidust võttis osa ka kaks Saaremaa sportlast.



Saare ratsakeskuses elab ja treenib Eesti parim nelja-aastane takistussõidu poni. Emeli Pikner ja poni Mon Ter võtsid osa nii väikeponide karikasarja X etapist kui nelja-aastaste ponide-noorhobuste tšempionaadist, kus mõlemas oli takistuste kõrgus 70 cm.



Väikeponide karikasarja X etapi läbis võistluspaar 22 hulgas ilma vigadeta ning jagas 1.–14. kohta autasustatute hulgas paremuselt kaheksanda ajaga, milleks oli 63,53 sekundit. Noorhobuste tšempionaadi parkuuris Emelil ja Mon Teril samuti eksimusi ei tulnud ning sõideti välja parim aeg – 61,24 sekundit. Sellega saavutati 1.–6. koht 15-st.



Võistluste 80 cm parkuuri avatud klassist võtsid osa ka Heleri Jõgi ja Packeta Saare ratsakeskusest. Nemad pidid kuue karistuspunkti tõttu leppima 6. kohaga 15-st.



Tšempionaadist võisid osa võtta kõik ponid ja eesti tõugu hobused turjakõrgusega kuni 148 cm ilma või 149 cm koos raudadega ning ponile sobivat kasvu poniklassi, juuniori, noore, seeniori või harrastaja staatusega ratsanikud.



Noorhobusteks peetakse 4–6-aastasi hobuseid. Neist noorimatel peeti parima väljaselgitamiseks üks ning 5- ja 6-aastastel kaks osavõistlust. Osavõistluste kummagi parkuuri karistuspunktid liideti ning võrdselt väikseima karistuspunktide summa saanud ponide vahel viidi läbi ümberhüpped puhtusele ja kiirusele.



Seega kõik ilma karistuspunktideta ponid said esimese koha ning samade karistuspunktidega lõpetanud vastavalt koos järgmise koha. Kui näiteks kolm hobust lõpetasid sõidu puhtalt, nimetati neid kõiki I koha saajateks ning kui kaks hobust said neli karistuspunkti, mida saab takistuse mahaajamise või hüppe tõrkumise eest, siis neid mõlemaid nimetatakse 4. koha omanikeks.



