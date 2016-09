Uudised

Valjala ilusalong sai nimeks IluMeel

Teisipäev, 06. september 2016.



Autor: Ivika Laanet Teisipäev, 06. september 2016. 1. septembril lõppes nimekonkurss augustikuus Valjala vallamaja teisel korrusel uksed avanud ilusalongile.



“Toredaid nimesid pakuti palju, kuid IluMeel on lihtsalt nii ilus nimi, mis meeldis kõigile kohe,“ ütles ettevõtte Maitrend OÜ omanik, juuksur Meeli Tamm. Nime andsid salongile Karin Varipuu ja Inna Ool. Kuna nimesid pakuti palju, kokku 28, ning valida oli üpris keeruline, siis sai IluMeel endale ka mitteametliku liignime August, mille pakkus välja Sille Lapp.



