Uudised

Minister: praamid saavad uue peamasina

Teisipäev, 06. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 06. september 2016. Majandus- ja taristuminister Kristen Michal kinnitas riigikogulase Jaanus Karilaiu arupärimisele vastuseks, et igale neljast ehitatavast reisiparvlaevast on paigaldatud täiesti uus peamasin, mis on toodetud eelmisel aastal Saksamaal, kirjutab Õhtuleht.



Kõik paigaldatud mootorid on läbinud katsetused ja saanud klassiühingu sertifikaadi, teatas Kristen Michal.



Keskerakondlane Karilaid saatis Michalile järelepärimise, sest levivad kuuldused, nagu paigaldataks Saaremaa ja Hiiumaa vahel sõitma hakkavatele uutele laevadele vanad mootorid. Kõik paigaldatud mootorid on läbinud katsetused ja saanud klassiühingu sertifikaadi, teatas Kristen Michal.Keskerakondlane Karilaid saatis Michalile järelepärimise, sest levivad kuuldused, nagu paigaldataks Saaremaa ja Hiiumaa vahel sõitma hakkavatele uutele laevadele vanad mootorid.

Veel artikleid samast teemast »