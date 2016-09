Uudised

UUS! Rein Kilk: sellist jama, nagu on Väinamere praamiliiklusega, meie ei korralda! (2)

Esmaspäev, 05. september 2016.



Autor: Ahto Jakson Esmaspäev, 05. september 2016. Rein Kilk lubas, et temale kuuluv AS Kihnu Veeteed täidab ministeeriumiga sõlmitud lepingut igati eeskujulikult. Foto: Hendrik Osula / Delfi Alates 1. oktoobrist hakkab Sõru-Triigi parvlaevaliini praeguse Väinamere Liinid OÜ asemel teenindama suurärimees Rein Kilgile kuuluv AS Kihnu Veeteed.



Sõlmitud avaliku teenindamise leping majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ning Kihnu Veeteede vahel on lühiajaline, kestusega ca seitse kuud, sest alates maist on liinile oodata uut reisiparvlaeva Soela.



“Sellist jama, nagu praegu toimub Väinamere praamiliiklusega, meiega sõlmitud leping ei võimalda korda saata. Kinnitan, et täidame lepingut kokku lepitud hinna alusel ja keegi sentigi juurde maksma ei pea,” ütles Kilk esmaspäeva õhtul Meie Maale.



Mahutavus suureneb



MKM-i merendus- ja lennundusosakonna juhataja Taivo Linnamägi ütles, et Saaremaa ja Hiiumaa vahel reisivad saareelanikud peavad arvestama võimalusega, et oktoobris võib esimestel nädalatel liini teenindada pisut väiksem asenduslaev Reet.



“Kuid edaspidi on kasutusel jääklassiga ja mõnevõrra suurem laev Subsea Seven. Kõige tähtsam on see, et laevaühendus kahe suursaare vahel ei katke,” lisas ta.



Asenduslaev Reet mahutab 157 reisijat ja 20 sõiduautot, jääklassiga Subsea Seven 86 reisijat ja 24 sõiduautot. Praegu Sõru-Triigi liinil sõitev Saaremaa Laevakompanii laevastikku kuuluv Kõrgelaid saab peale võtta 190 reisijat ja 30 sõiduautot.



“Nii Reet kui ka Subsea Seven peaksid varasema statistika kohaselt talvise reaalse nõudluse ära katma,” oli MKM-i avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda veendunud.



Veeteede ameti ja laevaehitaja Baltic Workboats vahel 2015. aasta veebruaris sõlmitud lepingu järgi ehitatakse Sõru-Triigi liinil edaspidi sõitma hakkav uus parvlaev Soela 2017. aasta aprilli lõpuks. Uus laev võimaldab aasta läbi vedu ning mahutab ca 22 sõiduautot või kaht veoautot massiga 45 tonni.



Päästevahenditega varustatud reisijakohti on laevas vähemalt 200.

Alus maksab koos käibemaksuga 9,4 miljonit eurot. Laeva ehitusraha tuleb 85 protsenti ulatuses Ühtekuuluvusfondist ning 15 protsenti lisandub riigieelarvest.



“Soela on esimene laev, mis on spetsiaalselt valmistatud Saaremaa ja Hiiumaa vaheliseks laevaühenduseks. Väärib märkimist, et üle Soela väina suursaarte vahel ühendust pidama hakkav laev on saanud oma lõpliku kuju ja seadistused just kohalike, Baltic Workboatsi meistrite käe all,” selgitas Linnamägi.



2006. aasta septembris Väinamere Liinidega sõlmitud ja hiljem pikendatud Sõru-Triigi parvlaevaliini teenindamise leping lõpeb 30. septembril. Seoses operaatori vahetusega hakkab ka laevapileteid müüma Kihnu Veeteed.



Tegi ainsa pakkumise



Kuna varasemad riigihanked Sõru-Triigi laevaliinil ebaõnnestusid, otsustas MKM korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, mille pakkumiste tähtaeg sai ümber 1. septembriga. Ainsa pakkumise tegi AS Kihnu Veeteed.



AS Kihnu Veeteed teenindab lisaks parvlaevaga Ormsö Sviby-Rohuküla liini, parvlaevaga Kihnu Virve Kihnu-Pärnu, Kihnu-Munalaid ja Manilaid-Munalaid liini.



Parvlaevaga Koidula teenindab ettevõte Laaksaare-Piirissaare liini, parvlaevaga Wrangö Kelnase-Leppneeme liini ja laevaga Vesta Tallinna-Aegna liini.



AS Tallinna Sadam otsustas Sõru-Triigi laevaliinihankel mitte osaleda. “Oleme kogu oma tegevuse fokusseerinud Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liini opereerimise alustamisele. Sooviksime enne midagi reaalselt korda saata, kui hakkame mõtlema laienemisele,” ütles Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro.



Pikemas perspektiivis kaaluks tema sõnul ettevõte ka teiste laevaliinide teenindamist.



Kõrvaldati võla tõttu



MKM on varem Sõru-Triigi parvlaevaliinile välja kuulutanud kolm riigihanget. Möödunud aasta 16. oktoobril avaldatud hange lõppes detsembris enne jõule ainsa pakkuja hankemenetluselt kõrvaldamisega maksuvõla tõttu.



Järgmise hanke avaldas ministeerium tänavu 11. jaanuaril, kuid see lõppes ainsa pakkuja soovimatuse tõttu hankedokumentides ette nähtud tingimustel hankelepingut sõlmida.



