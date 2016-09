Uudised

UUS! Hooldustööd mõjutavad mobiilside teenuseid Saaremaal

Esmaspäev, 05. september 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 05. september 2016. Ööl vastu 6. septembrit viib Telia läbi plaanilisi hooldustöid, mille tõttu esineb Saare maakonnas mobiilside teenuste kasutamisel häireid.



Hooldustööd toimuvad ööl vastu teisipäeva, 6. septembrit vahemikus kell 02:00-05:00. Sel ajavahemikul võib esineda häireid mobiilside teenuste (kõned, sõnumid, mobiilne andmeside) kasutamisel.



Tuletame klientidele meelde, et hädaabi korral ja mobiililevi puudumisel tuleb mobiiltelefonist eemaldada SIM-kaart. Sel juhul valib mobiiltelefon hädaabinumbrile 112 helistamiseks mõne teise hetkel samas piirkonnas kättesaadava võrgu.



Hooldustööde eesmärk on tagada klientidele parema töökindlusega teenused. Töid teostatakse öösel, et kliente võimalikult vähe häirida. Telia tänab mõistva suhtumise eest ja palub vabandust võimalike ebamugavuste pärast.

