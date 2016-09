Uudised

UUS! Eesti toidu kuu kuulutati Koguva sadamas ametlikult avatuks

Laupäev, 03. september 2016.



Autor: Ines Vapper Laupäev, 03. september 2016. Eesti toidu kuu avasid (vasakult) Saaremaa toidufestivali korraldaja Angela Nairis, maaeluminister Urmas Kruuse ja Saare maavanem Kaido Kaasik. FOTO: Kalmer Saar September on Eesti toidu kuu, mis võtab kokku olulisemad toidufestivalid ja -sündmused ning avab saagiajal Eesti toidukultuuri kogu selle kirevuses. Nimelt leiab käesoleva kuu jooksul aset üle 30 kodumaisele toidule pühendatud ürituse.



Eesti toidu kuu avati Muhumaal Koguva sadamas, kus merekultuuriaasta puhul nii Saare- ja Muhumaa kui ka mandri kokad võtsid mõõtu kodumaise kala valmistamises. Kokkade meeskondadele oli ülesandeks püstitatud valmistada kodumaistest kaladest kaasaegne sadamatoit.



Võistlustules olid Olde Hansa peakokk Emmanuel Wille ja Kuressaare ametikooli noorkokad, kelle ülesandeks oli valmistada toit lestast, Koost Muhu Resto meeskond tegi ahvenat, Irina Arhipova ja Kuressaare ametikooli noorkokad valmistasid haugi, Arensburg restoranide ja Veski trahteri peakokk Ott Raud ning Castello Restoran-Pizzeria meeskond said pakkuda ümarmudilat ja Meeskond Räime Pätid tegi oma söögi säinast ja räimest.



Tiimi Räime Pätid kuulusid Saare maavanem Kaido Kaasik koos abikaasa Siiviga, Jööri külaseltsi juht Sulev Peäske ja tema abikaasa ning Muhu vallavolikogu esimees Ain Saaremäel.



Kokkade võistluse panid kinni Emmanuel Wille ja Kuressaare ametikooli noorkokad, kes valmistasid lestakalapajast suppi.



Žüriisse kuulunud Saaremaa toidufestivali korraldaja Angela Nairise sõnul olid kõik road maitsvad, kuid lestapaja puhul leiti ühiselt, et selle valmistamismeetod ja maitse oli teistest mõnevõrra erilisem. Kalatoite hindasid peale Nairise veel Ivo Linna, Koguva küla kalamees Endel Noor, riigikogu liige Urve Tiidus ja kaitseminister Hannes Hanso.



“Rahvast oli palju, kõik said roogasid proovida ja inimestele üritus meeldis, loomulikult vedas ka ilmaga,” rääkis Nairis, kelle sõnul väisas sündmust ka Saaremaa visiidil viibiv USA suursaadik James D. Melville jr, kes kõiki toite ise proovis ja neid väga kiitis. Muusikalist meeleolu lõi Paul Neitsov, päeva juhtis Urmas Vaino.



Toidukuu toimub septembris, sest see on Eestis kasvatatud toidu poolest kõige rikkalikum ja võimalusterohkem aeg meie köökides. Eesti toidu kuu juhtmõtteks on “Ma armastan Eesti toitu”.



