UUS! Nädalavahetuse ülevaade: Smuuli tn korteril lõhuti aknaklaas

Laupäev, 03. september 2016.



Autor: MM Laupäev, 03. september 2016. Foto on illustratiivne. Politsei teenindas reedel ja laupäeval kokku 29 väljakutset, millest 18 oli seotud alkoholijoobes isikute poolt põhjustatud häiriva tegevusega ja korra rikkumisega avalikus kohas, teatas Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar. Kainenema toimetati kaks isikut.



3. septembril kell 1.12 teatati, et Kuressaare linnas Smuuli tänaval on ära lõhutud korteri aknaklaas. Juhtumi asjaolude selgitamiseks on alustatud väärteomenetlus.



4. septembril kell 6.26 eemaldati Kuressaare linnas mootorsõiduki juhtimiselt alkoholijoobe seisundis 24-aastane mees ning 11 juhul alustati väärteomenetlused isikute suhtes, kes maanteel mootorsõidukit juhtides ületasid lubatud suurimat sõidukiirust.

