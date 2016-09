Uudised

UUS! Leisi vallas põles elumaja

Laupäev, 03. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ines Vapper Laupäev, 03. september 2016. FOTO: Valmar Voolaid Täna kell 18.22 said päästjad väljakutse Leisi valda Laugu külla, kus põles laudaga kokkuehitatud ühekorruseline elumaja. Päästjate kohale jõudes olid leegid katuselt väljas.



Põlengust andis päästjatele teada naaber, kelle info kohaselt tuli talumajast suitsu ja oli kuulda praksumist. Ka teatas naaber, et majas elavad inimesed.



Väljakutsele reageeris esimesena Leisi kohalik komando, päästemeeskonna kohale jõudes oli hoone lausleekides. Esialgsetel andmetel inimesi põlengu ajal majas sees ei olnud.



Kella 19.10 paiku oli põleng lokaliseeritud ja tulekahju saadi kontrolli alla, teatas Lääne päästekeskuse valvepressiesindaja, kelle sõnul jäi osa päästjaid tegelema järelkustutustöödega ja kontrollima võimalikke tulekoldeid. Seda välistamaks olukorda, kus päästjate lahkudes saab seinte-lagede vahel asuvast koldest alguse uus põleng. Päästetööde juht lasi meeskonnad vabaks kella 19.40 paiku.



Õnnetuses hävis hoone laudapoolne osa koos katusega. Elumaja poolele tuli levida ei jõudnud, küll aga said ruumid suitsu- ja veekahjustusi. Põlengust andis päästjatele teada naaber, kelle info kohaselt tuli talumajast suitsu ja oli kuulda praksumist. Ka teatas naaber, et majas elavad inimesed.Väljakutsele reageeris esimesena Leisi kohalik komando, päästemeeskonna kohale jõudes oli hoone lausleekides. Esialgsetel andmetel inimesi põlengu ajal majas sees ei olnud.Kella 19.10 paiku oli põleng lokaliseeritud ja tulekahju saadi kontrolli alla, teatas Lääne päästekeskuse valvepressiesindaja, kelle sõnul jäi osa päästjaid tegelema järelkustutustöödega ja kontrollima võimalikke tulekoldeid. Seda välistamaks olukorda, kus päästjate lahkudes saab seinte-lagede vahel asuvast koldest alguse uus põleng. Päästetööde juht lasi meeskonnad vabaks kella 19.40 paiku.Õnnetuses hävis hoone laudapoolne osa koos katusega. Elumaja poolele tuli levida ei jõudnud, küll aga said ruumid suitsu- ja veekahjustusi.

Veel artikleid samast teemast »