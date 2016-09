UUS! Muudatused piletimüügis tõid üle saja pöördumise

Uudised

Laupäev, 03. september 2016.



Autor: MM Laupäev, 03. september 2016. TS Laevad OÜ müügi- ja teenusevaldkonna juht Ele Reiljan. FOTO: Valmar Voolaid Praamid.ee veebilehekülge oli eilseks külastanud ligi 6000 inimest ja ostetud oli üle 2500 pileti.



Uus suursaarte ja mandrivahelise parvlaevaliikluse piletimüügisüsteem avati klientidele 1. septembril, kui algas TS Laevad OÜ parvlaevade piletite eelmüük oktoobrikuuks.



TS Laevad OÜ müügi- ja teenusevaldkonna juhi Ele Reiljani sõnul on tänaseks Praamid.ee veebilehekülge külastanud juba ligi 6000 inimest.



"Praeguseks hetkeks on meil üle 1200 registreeritud kliendi. Äriklientide lepingute sõlmimine käib suures mahus ja igal tunnil lisandub erakliendikontosid. Meie veebilehe kaudu on juba ligi 2500 inimest soetanud endale oktoobrikuuks ülesõidupiletid," lisas Reiljan.



Uue piletisüsteemiga koos alustas tööd ka Praamid.ee klienditugi, mis asub Kuivastus ja vastab klientide telefonikõnedele ning e-kirjadele iga päev kella 8-st hommikul kuni 8-ni õhtul.



"Meie klienditugi sai esimesel päeval ligi 90 kõnet klientidelt ning rohkem kui 30 kirja. Suuri murekohti pole klientidelt välja tulnud, pigem uuritakse, kuidas üht või teist asja mugavamalt teha. Suurimat segadust tekitab klientides hetkel see, et septembrikuu piletid tuleb osta Tuulelaevade veebilehelt ning Praamid.ee lehelt saab osta pileteid oktoobrikuust algavatele reisidele," märkis Reiljan.

