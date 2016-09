Uudised

UUS! Eksmajandusminster süüdistab SLK-d ahnuses (1)

Laupäev, 03. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 03. september 2016. Meelis Atonen. FOTO: Delfi Endine majandusminister Meelis Atonen ütles, et praamiliiklus ehk riiklik infrastruktuur oli varem eraettevõtja käes, kelle ahnus koormas aastaid Eesti maksumaksjaid, kirjutab ERR.



Kuna suursaarte ja mandri vahele sõitma tellitud parvlaevad hilinevad, rendib Tallinna Sadam asenduslaevad seniselt vedajalt, Saaremaa Laevakompaniilt (SLK). Atoneni sõnul ei tähenda see aga, et kogu võitlus praamiliikluse ümber oleks olnud mõttetu.



"Selle võitluse põhiidee on see, et riiklik infrastruktuur oli ühel hetkel ühe eraettevõtja käes, kes oli päris ahne. Ja see ahnus aastaid koormas Eesti riigi maksumaksjaid. Ma arvan, et see on ka põhjus, miks erinevad majandusministrid, saades ametisse, on ühel hetkel SLK-ga tülli läinud, sest teenust osutati nii, et ei olnud asi avalik ja teiselt poolt riigilt järjest oodati juurde raha. Aga riik ei saa olla ju pidevalt avatud rahakott. Selles valguses see, et ühel hetkel hakati sellest eraomaniku väljapressimise infrastruktuuriomandist väljapääsu otsima, oli minu arvates väga õige," rääkis Atonen.



Parvlaeva Hiiumaa prahtimine soovitust pikemaks ajaks tuleneb Atoneni sõnul sellest, et liinile sobilikke laevu turul lihtsalt saada pole.



"See veetee, mida on vaja saarte ja mandri vahel sõita, on väga eriline. Maailmas saadaolevad laevad on kõik teistsugused ja nad ei sobi sinna, kas ei sobi sadamate sildumisel või ei sobi süvis, sest meie veetee on väga madal. Seetõttu on laevade hulk piiratud," selgitas ta.



"Arvan, et põhimure on ikkagi see, mis toimus Tallinna Sadamas mõni aeg tagasi, kui juhtisid inimesed, kes tänaseks päevaks on kuritegudes kahtlustatavad, kui tegelikult asjad ei toiminud. Ja täna inimesed, kes juhivad Tallinna Sadamat, üritavad seda probleemi lahendada ja teevad kindlasti seda parimal moel," lisas ta. Kuna suursaarte ja mandri vahele sõitma tellitud parvlaevad hilinevad, rendib Tallinna Sadam asenduslaevad seniselt vedajalt, Saaremaa Laevakompaniilt (SLK). Atoneni sõnul ei tähenda see aga, et kogu võitlus praamiliikluse ümber oleks olnud mõttetu."Selle võitluse põhiidee on see, et riiklik infrastruktuur oli ühel hetkel ühe eraettevõtja käes, kes oli päris ahne. Ja see ahnus aastaid koormas Eesti riigi maksumaksjaid. Ma arvan, et see on ka põhjus, miks erinevad majandusministrid, saades ametisse, on ühel hetkel SLK-ga tülli läinud, sest teenust osutati nii, et ei olnud asi avalik ja teiselt poolt riigilt järjest oodati juurde raha. Aga riik ei saa olla ju pidevalt avatud rahakott. Selles valguses see, et ühel hetkel hakati sellest eraomaniku väljapressimise infrastruktuuriomandist väljapääsu otsima, oli minu arvates väga õige," rääkis Atonen.Parvlaeva Hiiumaa prahtimine soovitust pikemaks ajaks tuleneb Atoneni sõnul sellest, et liinile sobilikke laevu turul lihtsalt saada pole."See veetee, mida on vaja saarte ja mandri vahel sõita, on väga eriline. Maailmas saadaolevad laevad on kõik teistsugused ja nad ei sobi sinna, kas ei sobi sadamate sildumisel või ei sobi süvis, sest meie veetee on väga madal. Seetõttu on laevade hulk piiratud," selgitas ta."Arvan, et põhimure on ikkagi see, mis toimus Tallinna Sadamas mõni aeg tagasi, kui juhtisid inimesed, kes tänaseks päevaks on kuritegudes kahtlustatavad, kui tegelikult asjad ei toiminud. Ja täna inimesed, kes juhivad Tallinna Sadamat, üritavad seda probleemi lahendada ja teevad kindlasti seda parimal moel," lisas ta.

Veel artikleid samast teemast »