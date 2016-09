Uudised

UUS! Naiskodukaitsjad kogunesid aastapäevaks Saaremaale

Laupäev, 03. september 2016.



Autor: MM Laupäev, 03. september 2016. FOTO: Tambet Allik Täna toimus Kuressaare kultuurikeskuses Naiskodukaitse 89. aastapäeva pidulik vastuvõtt, kus osales 170 naiskodukaitsjat ja külalist üle Eesti.



"Naiskodukaitse aastapäeva tähistamine oli tänavu Saaremaa ringkonna õlul ja me oleme seda planeerides soovinud lisada vastuvõttu saaremaisust ning tutvustasime kohalike esinejate abil natuke ka Saaremaad," rääkis Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna instruktor Piret Paomees.



Igast ringkonnast oli vastuvõtule kutsutud kaheksa naist. Naiskodukaitsjaid tuli teiste seas tervitama Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili ja Saare maavanem Kaido Kaasik.



Pidulikul aastapäeval tänati ja tunnustati tublimaid naiskodukaitsjaid ning anti üle naiskodukaitse teenetemärke ehk Liiliariste.



