UUS! Pargi lasteaia pere saab endale uue maja

Reede, 02. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 02. september 2016. Poku rühma mudilased vana ja väsinud lasteaiahoone taustal. FOTO: Tambet Allik Linnavalitsus kuulutas välja Kuressaare Pargi lasteaia ideekonkursi, mille tähtaeg on 28. november. Vana, amortiseerunud maja plaanitakse lammutada ja asemele ehitada suurem ja nüüdisaja tingimustele vastav madala energialahendusega hoone.



Praegune lasteaia hoone valmis 1963. aastal ning on pärast seda korduvalt rekonstrueeritud ning lisandunud on ka uusi rajatisi.



Koos hoonega oleks võimalik ka krundi planeeringut muuta, millega saaks parandada lasteaia tehnilist teenindust ja muuta ümbritsev liikluskeskkond turvalisemaks.



Ideekonkursiga soovitakse vanalinna muinsuskaitsealale jäävale Kuressaare vanimale lasteaiale leida tänapäevane ja keskkonda hästi sobituv ideekavand, mis koos korrastatava hoovialaga muutuks ühtseks tervikuks.



Kuressaare Pargi lasteaia direktor Riina Saar ütles, et tema koos kõigi õpetajatega juba ootab uut maja. “See teeb väga rõõmu, et asjad hakkavad liikuma ja me väga ootame uut maja,” sõnas ta õhinal. “Kuid me anname endale ka aru, et selle korraldamine võtab aega, enne kui midagi valmis saab.”



Praeguse viie asemel soovitakse uude majja paigutada kaheksa rühma. Samuti on kavas leida uues hoones sobivam, efektiivsem ja mugavam ruumikasutus nii lastele kui maja personalile.



Sobib sümboolikaga



Terviklik kujunduslahendus peab sobima lasteaia sümboolikaks oleva nn Maagi aia liblikaga. Uus hoone peaks olema võimalikult õhuline ning pigem sulanduma ja taanduma pargi sügavusse.



Kuressaare linnavalitsuse haridusnõunik Õilme Salumäe ütles, et ehitustegevus on kavas 2017/18. õppeaastal ja 2018. aasta sügisel alustada õppeaastat uues majas.



Ideekonkursi auhinnafondi suurus on 14 000 eurot. Võiduidee autoritega asutakse läbirääkimistesse esitatud ideekavandi alusel lasteaia eel- ja põhiprojekti koostamiseks vajaliku hankelepingu sõlmimiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse alusel.



