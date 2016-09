Uudised

Saarlased kandideerivad disainiauhinnale Bruno (1)

Laupäev, 03. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 03. september 2016. ChairDrobe aitab organiseerida korra-kaks kantud riideid visuaalselt korras moel. FOTO: erakogu Bruno on auhind, mida Eesti disainerite liit annab välja iga kahe aasta tagant. Tänavu kandideerivad elukeskkondliku toote disaini kategoorias sellele auhinnale oma tööga neli saarlast – Teele Koel, Mihkel Mölder, Märt Kapsta ja Andres Meisterson.



Saarlane Teele Koel, Delija Thakur, Lennart Lind, Lisette Eriste ja Mariette Nõmm esitasid konkursile toote “ChairDrobe“.



Bränd Drobe sai alguse eduka Garage 48 võistluse tulemusena, lahendades ära igapäevase riiete hoiustamise probleemi. ChairDrobe aitab organiseerida korra-kaks kantud riideid visuaalselt korras moel.



Visates asjad ChairDrobe’i peale, on need võimalik hetkega peita ära raamil oleva kangaga. Ühtlasi on toode kasutatav voodi öökapina, kõrvallauana ning olemasolevat plaati ka voodikandikuna või arvutialusena.



Tool jõuab varsti turule



ChairDrobe on kokku pakitav ja kergesti kokkupandav toode, mis koosneb teleskoopidega metallraamist, puuvillasest taskutega kangast ja vineerplaadist.



“Meil on olnud kooliga seoses kiired ajad, aga huvi on tuntud ja me plaanime lähiajal selle toote välja lasta,“ rääkis Teele Koel. Toote hind jääb 200 euro ringi.



Mihkel Mölder esitas konkursile Flot-valgusti, mis on vormunud mesilastaru kujundist, lähtudes 50-ndate soojast disainiesteetikast ning tänapäeva praktilisest mõttelaadist. See erineb eelkõige materjalikasutuse poolest.



Flot-valgusti on hea näide Eestis toodetud tööstusliku vildi kasutusvõimalusest valgustuse valdkonnas.



Lambi tootmistsükkel on lühike, soodne ning otsast lõpuni kohalik.



Auhinnafond on kokku 9000 eurot



Andres Meisterson, kes on samal ajal nii õpetaja kui õpilane, tõdes, et tema pikendusjuhe ÖÖÖ kasvas välja ühes koolitööst. Tema disainlahendus asetab lihtsa ja tihti isikupäratu pikendusjuhtme ootamatusse vormi – puuhalgu.



Kase looduslik dekoratiivsus ning ootamatu rakendus teevad tootest atraktiivse sisustuselemendi eluruumide interjööri.



“Haapsalu disainiturul andis inimeste reaktsioon julgust, elevust on toode tekitanud küll. Inimeste jaoks on ootamatu, et sellisesse kesta võib panna pikendusjuhtme,“ rääkis Meisterson.



Ta ütles, et poelettidelt toodet ei saa, küll aga on võimalik pikendusjuhet tellida.

Märt Kapsta esitas konkursile lindude pesakasti Hype.



Kasevineerist pesakast võtab pakendatult vähe ruumi. See on lihtsalt kokku pandav ja paigaldatav ilma tööriistadeta. Pesakasti kokkupanemine toimib “ava ja haagi“ koostöös. Viimane detail ehk katus “lukustab“ linnupesa. Pesakast seotakse kinnitusrihmaga meelepärase puu külge.



Möödunud aastal osales konkursil lambiga saarlane Tanel Terreping.

Kokku oli tänavu hindamiseks üles seatud 156 uudset toodet, mis on valminud viimase kahe aasta jooksul.



Disainiauhinda Bruno antakse 2016. aastal välja kolmes kategoorias: parim elukeskkondliku, elustiili ja insenertehnilise toote disain. Auhinnafond on kokku 9000 eurot.



