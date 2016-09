Uudised

Maie Opkaup saab täna nimelise pingi (1)

Laupäev, 03. september 2016.



Autor: Ivika Laanet Laupäev, 03. september 2016. Maie Opkaup. Vilma Rauniste Täna tähistab Orissaares oma 80. sünnipäeva lugupeetud pedagoog ja hinnatud rahvatantsujuht Maie Opkaup (pildil). Tähtsa sündmuse puhul avatakse juubilarile kl 12 Orissaare kultuurimaja juures temanimeline pink.



“Selle pingi mõttega tuli kunagi välja Maret Aardam,” meenutas Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste. Ta lisas, et nad mõelnud kultuurimajas kogu aeg, kuidas seda sündmust vääriliselt tähistada, nii et kaks mõtet läksid kokku.



Viljaste rõõmustas, et Maie kunagised tantsijad, endised õpilased ja sõbrad olid väljakäidud mõttega kohe nõus ning annetustega koguti kokku pingiks vajalik rahasumma. “Maie on hästi positiivse ellusuhtumisega ja ta süstib seda teistesse,” kõneles Anu Viljaste, viidates, et ilmselt see ongi see, mis on teda nii kaua rahvatantsu juures hoidnud. Maiet austatakse ja temast peetakse lugu.



Rahvatantsu hakkas Maie Opkaup juhendama Orissaare kultuurimajas juba 1956. aastal. Mitmete muude tunnustuste kõrval on ta pälvinud 1975. aastal ENSV teenelise kultuuritegelase aunimetuse. Rahvatantsuõpetaja karjääri lõpetas ta 2006. aastal. Orissaare koolis pidas ta ajalooõpetaja ametit 1993. aastani.



Rein Maripuu tehtud tammepuust pingi avamine on mõeldud Maiele üllatusena.



