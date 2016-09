Uudised

Esimene hirv ning kits lasti kohe hooaja algul (1)

Laupäev, 03. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 03. september 2016. Erik Järvalt lasi Kärla jahimeeste seltsile hooaja teise hirve. FOTO: Toivo Vaik Neljapäeval algas nii hirve- kui kitsejahihooaeg ning Kärla jahimeeste seltsile (KJS) olid esimesed päevad edukad.



KJS liige ja blogipidaja Toivo Vaik ütles, et neljapäeval kell kaheksa mindi välja ning veerand kümne ajal loom langes. Hirv oli umbes 1,5 km kaugusel Kärla alevikust ristikupõllul. Tegemist oli 1–2-aastase hirvepulliga.



Vaik läks põllu äärde mõttega oodata hirve, aga algul tuli põllule mitu metskitse. “Kuna oli veel valge, otsustasin oodata. Kitsede peibutusele suutsin vastu pidada ja hirv tuligi nende järel välja,” meenutas jahimees.



Ka kitsed ei jää Vaigu arvates sinna kauaks. “Meil on jahimehi palju ja ka kitsi tuleb päris hulga lasta, sest nende arvukus on suur,” tõdes ta.



“Esiteks teevad nad kahju lehtpuude noorendikel. Põhimõtteliselt ei ole ühegi looma üleasustus kasulik, sest siis hakkavad levima haigused.”



Kuna esimene lastud hirv oli septembri alguses veel karvaste sarvedega, oli Vaigu sõnul tegu õige valikuga. “Selleks ajaks peavad sarved olema juba täiesti välja arenenud. Karvad näitavad, et protsess on alles pooleli, mistõttu temast ei tule täisväärtuslikku tõulooma,” selgitas ta.



Ta võis olla näiteks lähisugulaste järglane, aga põhjusi on teisigi. “Sellepärast algabki hirvejaht 1. septembril, et siis on sellised nähtused loodusest kadunud,” nentis Vaik.



Reede hommikul kella viiest läks Vaik taas oma grupiga välja ning kuuldi ka võimsaid isahirvede möirgeid. Poole seitsme paiku lasi noore hirvelehma tema sõber Erik Järvalt.



Edukas grupp



“Algul tundus, et lask läks mööda ja juba ma mõttes siunasin ennast. Loom astus rahulikult metsa poole, kuid siis korraga ta langes,” meenutas Järvalt varahommikust küttimist.



Ka metskitse emasloomade ja tallede jaht algas hirvejahiga samal päeval. Isaslooma ehk sokku on lastud juba 1. juunist. Soku kuldmedalitrofee küttis Olav Etverk, kes on Vaigu sõnul temaga samast jahigrupist.



Kärla jahimeeste seltsi liige Jaanus Saarem lasi aga Vaiguga umbes samal ajal Taavi soos hooaja esimese metskitse. Selleks ei pidanud mees pikalt ootama, juba viie minuti pärast märkas ta üksikut kitse metsast väljumas. “Mõtlesin, et mis Diana (Vana-Rooma mütoloogias jahijumalanna – toim) annab, see tuleb vastu võtta,” sõnas Saarem.



Vaik ütles, et Kärla jahimeeste seltsis ollakse kümne kaupa gruppides, mis omakorda koosnevad kolmeliikmelistest gruppidest.



Miinimumnormideks on tema sõnutsi lasta kümne peale kaks hirvepulli ja iga kolme mehe peale üks lehm ja vasikas.



