Saaremaal tuleb taas maakonna ohutuspäev (1)

Laupäev, 03. september 2016.



Autor: Ivika Laanet Laupäev, 03. september 2016. Margus Lindmäe. FOTO: erakogu Pühapäeval kell 12–15 toimub Kuressaares pääste ning politsei ühishoone territooriumil kuuendat korda Saaremaa ohutuspäev. Kogupereüritusel on kohal erinevad asutused, on auhinnamäng ja saab näha demoesinemisi.



“Me kipume tihtipeale arvama, et meil pole kokkupuudet ja ei pea teadma, aga tegelikult on asi vastupidi,“ ütles päeva peakorraldaja, Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe (pildil), kelle sõnul on koguperepäevast oodatud osa saama nii lapsed, lapsevanemad kui vanavanemad. Lindmäe sõnul on kõigile midagi, mida näha ja uudistada.



Ohutusalal saab näha pääste- ja politseitehnikat, näidatakse hädaabikõne positsioneerimist. Küsimustele vastab ja kasulikke nõuandeid jagab korstnapühkija. Saab näha näiteks suitsusukeldumist, seda, kuidas toimub liiklusavarii lahendamine, mida teevad politsei ja pääste siis jpm.



Kohal on päästeamet, politsei- ja piirivalveamet, häirekeskus, AS Aide, pommigrupp, OLE, Punane Rist, Rajaleidja, keskkonnaamet, Kaitseliit, Naiskodukaitse, Elektrilevi, Naabrivalve, Kuressaare kiirabi, Saaremaa merepääste selts, Saaremaa Tuleohutuse OÜ, Kuressaare noorte huvikeskus, maksu- ja tolliamet. Tõnu Talvi keskkonnaametist arutleb inimestega teemal “Inimene vs loom“.



Toimub auhinnamäng ja palju muud põnevat. Esmakordselt on avatud kohvik. Päeva lõpetab auhinnamäng, kus loosirattasse läheb kodust ohutusvarustust, korstnapühkija tasuta visiidid, samuti on võimalik võita kodukülastusvisiit jpm. Üritus on kõigile tasuta.



