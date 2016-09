Uudised

Kiil andis sadama kohtusse

Laupäev, 03. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: ERR Laupäev, 03. september 2016. Allan Kiil. Altkäemaksu võtmises kahtlustatav endine Tallinna Sadama juhatuse liige Allan Kiil andis Tallinna Sadama vastu sisse tsiviilhagi töölepingu lõpetamise tõttu.



Seda kinnitas ERR-i portaalile Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.



“Hagi on esitanud Allan Kiil töölepingu lõpetamise protsessi suhtes. Puudutab konkurentsikeelu hüvitist,“ ütles Kalm. Summa, mida Kiil nõuab, on 24 000 eurot.



Hagi avaldust Kiili poolt nimetas Kalm kummaliseks. “Ma pole seda liialt palju analüüsinud, aga see on vähe kummaline,“ kommenteeris ta.



Tallinna Sadam plaanib ka ise võimalikku tsiviilhagi nii Allan Kiili kui ka Ain Kaljuranna vastu.



“Sellist hagiavaldust veel ei ole esitatud, aga analüüs käib. Ootame ikkagi, mida toob kriminaaluurimine. Me ju ei tea kõiki fakte ja selle pealt siis otsustame,“ selgitas Kalm. Seda kinnitas ERR-i portaalile Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.“Hagi on esitanud Allan Kiil töölepingu lõpetamise protsessi suhtes. Puudutab konkurentsikeelu hüvitist,“ ütles Kalm. Summa, mida Kiil nõuab, on 24 000 eurot.Hagi avaldust Kiili poolt nimetas Kalm kummaliseks. “Ma pole seda liialt palju analüüsinud, aga see on vähe kummaline,“ kommenteeris ta.Tallinna Sadam plaanib ka ise võimalikku tsiviilhagi nii Allan Kiili kui ka Ain Kaljuranna vastu.“Sellist hagiavaldust veel ei ole esitatud, aga analüüs käib. Ootame ikkagi, mida toob kriminaaluurimine. Me ju ei tea kõiki fakte ja selle pealt siis otsustame,“ selgitas Kalm.

Veel artikleid samast teemast »