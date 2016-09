Uudised

Ultima Thule maratonil on esindatud kogu linnavalitsus (1)

Laupäev, 03. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 03. september 2016. Kahe nädala pärast, 17. septembril peetakse esimene Ultima Thule maraton. Kuressaare linnapea Madis Kallase sõnul on poolmaratonil esindatud kogu linnavalitsus ning mõned volikogu liikmed.



MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskuse esindaja Raili Rüütel ütles, et praeguseks on end maratonile kirja pannud umbes 60 inimest. Sel kolmapäeval joosti treeningu mõttes läbi maratoni rada ning homme jookseb ta kohaletulnutega läbi ka poolmaratoni, mida alustatakse pool kümme lossi hoovist. Rüütel rõhutas, et joostakse kõigile sobiva rahuliku tempoga.



Ta kinnitas, et kuigi pole end veel kirja pannud, võtab ta maratonist osa. “Kohe kindlasti võtan pikema maa ette, sest rada saab põnev olema,” ütles Rüütel, kes on praeguseks eluetapiks läbinud juba 14 maratoni.



Rüütel ütles, et kuigi nüüd sai läbitud 42 km rada, siis pigem treenitakse 20–25 km ringe tehes. Ta lisas, et enne maratoni plaanib ta teha veel mõned lühemad trennid.



Linnavalitsusest osalevad maratonil linnapea Madis Kallas, abilinnapead Tiia Leppik ja Mart Mäeker, projektijuht Simmo Kikkas ning sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe. Kui suve algul jäi Kallas tagasihoidlikuks ning ütles, et võtab asja rahulikult, siis võistluspäeva lähenedes on suhtumine juba teine.



Pythease reisiteekond



“Meil endal tekib üha suurem hasart ja aina enam inimesi registreerib end maratonile,” ütles Kallas, põhjendades, et kui juunis pani end tema mäletamist mööda kirja umbes kümme inimest, siis nüüd registreerutakse juba jõudsalt.



Sel pühapäeval proovijooksule ta minna ei plaani. “Ma eelmisel nädalal just jooksin ühe poolmaratoni ja sellest treeningust mulle piisab. Nüüd jooksen lühemaid distantse enne võistlust ja nii palju trenni ei tee kui viimased kolm kuud,” lisas ta.



Mõlema maratonidistantsi start ja finiš on Kuressaare lossi hoovis. Esialgu suundutakse Roomassaare sadamasse, kuna Pytheas tuli Saaremaale veeteed kaudu. “See on ainus võimalus, kus saab rajal sadamat külastada,” selgitas Raili Rüütel.



