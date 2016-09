Uudised

Laevaomanik seadis riigi fakti ette

Laupäev, 03. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 03. september 2016. FOTO: Delfi Tallinna Sadam ei tahtnud rentida parvlaeva Hiiumaa terveks aastaks, kuid valikut polnud – kuu aja pärast peab riigifirma mandri ja suursaarte vahelise parvlaevaliikluse üle võtma ning ükski uutest laevadest selleks ajaks valmis ei saa, parvlaeva Hiiumaa omanik Olav Miil ei olnud aga lühema rendiperioodiga nõus, kirjutab ERR.



6,5 miljonit aastas



Poolast ja Türgist tellitud neljast laevast kaks jõuavad liinile ilmselt oktoobri jooksul, kolmas novembris ning viimane alles jaanuaris.



Kokkuleppele jõuti praeguse vedajaga, kellelt renditakse kolm laeva. Kaks renditakse lühikeseks ajaks, kuid parvlaev Hiiumaa koguni aastaks. Hiiumaa aastane prahtimine maksab 17 500 eurot päevas ehk peaaegu 6,5 miljonit eurot aastas. Aasta oli aga mini-maalne aeg, millega parvlaeva omanik Olav Miil nõus oli.



“See tõesti nii oli. Lühemaks perioodiks lihtsalt ei olnud soovi seda välja prahtida. Ei olnud kunagi plaanis minna väljapressimise teed. Meil on sellele laevale töö olemas ja meil oli võimalik seda aasta võrra edasi lükata.



Me ju tegelikult kevadest saadik rääkisime Tallinna Sadamaga läbi. Nemad olid optimistlikumad, sest neile ju tehasest lubati kogu aeg, et laevad on õigeks ajaks valmis. Keegi ju iga päev laevu ei telli, võib-olla see optimism oli rohkem teadmatus,” rääkis Miil.



“Üks osa lepingu läbirääkimistest oli perioodi pikkus ja eks teine osapool nägi seda võimalikult pikalt. Meie nägime seda lühemalt, kui see lõpuks lepingusse sai, aga jälle – lepinguläbirääkimistes tullakse keskpõrandale kokku,” selgitas TS Laevad juhatuse esimees Kaido Padar.



Kui Tallinna Sadamal enam Hiiumaad vaja ei ole, saab selle edasi rentida, kuid huvilise leidmine ei pruugi olla kerge.



“Sellises äris ei ole väga lihtne leida lühiajalisi lepinguid, sest kõik liinilepingud on pikaajalised. Leida kaheks-kolmeks või kuueks kuuks lepingut on raske. Kui me ise otsisime üheks-kaheks kuuks asendajat, siis see turg ongi selline, et midagi rõõmustavat siin pole,” rääkis Tallinna Sadama nõukogu esimees Aare Tark.



Laevade hilinemise tõttu pealesunnitud rendileping ning riigile makstav trahv toovad Tallinna Sadamale ilmselt enam kui viis miljonit eurot kahju. Lisaks sellele ostis Tallinna Sadam juulis seniselt vedajalt parvlaeva Regula, mille eest maksti neli miljonit. Regula jääb esialgu asenduslaevaks, hiljem varulaevaks. Poolast ja Türgist tellitud neljast laevast kaks jõuavad liinile ilmselt oktoobri jooksul, kolmas novembris ning viimane alles jaanuaris.Kokkuleppele jõuti praeguse vedajaga, kellelt renditakse kolm laeva. Kaks renditakse lühikeseks ajaks, kuid parvlaev Hiiumaa koguni aastaks. Hiiumaa aastane prahtimine maksab 17 500 eurot päevas ehk peaaegu 6,5 miljonit eurot aastas. Aasta oli aga mini-maalne aeg, millega parvlaeva omanik Olav Miil nõus oli.“See tõesti nii oli. Lühemaks perioodiks lihtsalt ei olnud soovi seda välja prahtida. Ei olnud kunagi plaanis minna väljapressimise teed. Meil on sellele laevale töö olemas ja meil oli võimalik seda aasta võrra edasi lükata.Me ju tegelikult kevadest saadik rääkisime Tallinna Sadamaga läbi. Nemad olid optimistlikumad, sest neile ju tehasest lubati kogu aeg, et laevad on õigeks ajaks valmis. Keegi ju iga päev laevu ei telli, võib-olla see optimism oli rohkem teadmatus,” rääkis Miil.“Üks osa lepingu läbirääkimistest oli perioodi pikkus ja eks teine osapool nägi seda võimalikult pikalt. Meie nägime seda lühemalt, kui see lõpuks lepingusse sai, aga jälle – lepinguläbirääkimistes tullakse keskpõrandale kokku,” selgitas TS Laevad juhatuse esimees Kaido Padar.Kui Tallinna Sadamal enam Hiiumaad vaja ei ole, saab selle edasi rentida, kuid huvilise leidmine ei pruugi olla kerge.“Sellises äris ei ole väga lihtne leida lühiajalisi lepinguid, sest kõik liinilepingud on pikaajalised. Leida kaheks-kolmeks või kuueks kuuks lepingut on raske. Kui me ise otsisime üheks-kaheks kuuks asendajat, siis see turg ongi selline, et midagi rõõmustavat siin pole,” rääkis Tallinna Sadama nõukogu esimees Aare Tark.Laevade hilinemise tõttu pealesunnitud rendileping ning riigile makstav trahv toovad Tallinna Sadamale ilmselt enam kui viis miljonit eurot kahju. Lisaks sellele ostis Tallinna Sadam juulis seniselt vedajalt parvlaeva Regula, mille eest maksti neli miljonit. Regula jääb esialgu asenduslaevaks, hiljem varulaevaks.

Veel artikleid samast teemast »