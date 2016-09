Uudised

Uus USA suursaadik külastab Saaremaad (1)

Laupäev, 03. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 03. september 2016. Esmaspäeval tuleb värske USA suursaadik James D. Melville jr oma esimesele Saaremaa-visiidile.



Suursaadikutel on tavaks pärast ametisse astumist ka maakondi külastada. Visiidi käigus kohtutakse linnapea Madis Kallasega ja tutvutakse kohalike ettevõtetega.



Välisteenistuse karjääridiplomaat minister-nõunik James D. Melville jr nimetati 7. mail 2015 president Barack Obama poolt järgmiseks USA suursaadikuks Eestis. Senat andis sellele kinnituse 5. augustil. President Toomas Hendrik Ilvesele andis Melville üle oma volikirjad 8. detsembril 2015.



Viimati töötas suursaadik Melville USA välisministeeriumis USA Berliini saatkonna missiooni asejuhina. Aastatel 2010–2012 oli ta Euroopa ja Euraasia asjade büroo (Bureau of European and Eurasian Affairs) ning rahvusvaheliste organisatsioonide büroo (Bureau of International Organization Affairs) tegevdirektor.



2008–2010 töötas hr Melville juhatuse ministernõunikuna USA suursaatkonnas Londonis ning 2005–2008 USA suursaatkonnas Moskvas. Moskvas, Londonis ja Berliinis töötas suursaadik Melville ajutise asjurina.



Suursaadik Melville’i esimeseks ametikohaks välisteenistuses oli haldusnõuniku abi USA saatkonnas Berliinis, tollases Saksamaa Demok-raatlikus Vabariigis.















