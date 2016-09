Uudised

Lustlik marss läbi linna

Reede, 02. september 2016.



Autor: MM Reede, 02. september 2016. FOTO: Tambet Allik Saaremaa ühisgümnaasiumi pere jätkas õppeaasta alguse puhul ilusat tava ja sammus eile üheskoos oma kooli juurest läbi linna lossi hoovi. Rongkäigu ees astusid esimeste klasside jütsid käsikäes abiturientidega, nende järel kõik ülejäänud klassid ja õpetajad.



Meie Maa pühendab kõigile maakonna esimeste klasside õpilastele, nende vanematele ja õpetajatele kooliaasta alguse puhul eriväljaande “Tere, kool!”, mille leiab tänase lehe vahelt.



