Saaremaa katkufarm ootab kahju hüvitamise otsust

Reede, 02. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 02. september 2016. Margus Õunpuu,Valjala Seakasvatuse OÜ juhataja. FOTO: Valmar Voolaid Tänavu kuuest seakatku nakatunud farmist viis on esitanud veterinaar- ja toiduametile (VTA) taotluse tekkinud kahjude hüvitamiseks. Nelja taotlust ei rahuldatud bioohutusnõuete puuduliku täitmise tõttu. Saarlaste esitatud taotluse suhtes menetlus alles kestab.



“Oleme oma ametnike ja Eesti maaülikooli teadlaste abiga kindlaks teinud, et osas farmides esines olulisi puudusi bioohutusmeetmete rakendamisel, mille tõttu nakkus sigadele levis,“ ütles VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda.



Taudipuhangu korral on võimalus kompensatsiooni saada vaid nendel seakasvatajatel, kes on VTA hinnangul kõiki bioohutuse nõudeid täitnud.



“Taudipuhangust tekkinud kahjude hüvitamiseks on omanikul võimalus esitada taotlus veterinaar- ja toiduametile, kes analüüsib ja otsustab, kas taotlus täidetakse ja mil määral. Siinjuures on põhimärksõnaks bioohutusnõuded,“ lisas Kalda.



Kui taotlus rahuldatakse, määratakse kahju suurus looma väärtuse alusel. Lisaks arvestatakse seadme, sööda, pakkematerjali ja loomsete saaduste puhul nende tegelikku väärtust. Hüvitise taotlust ei rahuldata, kui taotleja on loomataudi tõrjeks rakendatavaid meetmeid ja nõudeid eiranud või rikkunud.



Kui suur oli Valjala Seakasvatuse OÜ kahju seoses 2700 sea hävitamisega katkuga nakatunud Sakla seafarmis, ei osanud VTA veel arvata.



“Kahju suurusest pole veel võimalik rääkida, kuna taotluse esitaja toob välja andmed sigade kogukaalu, sööda ja seadmete kohta ning VTA vaatab taotluse ja sellele lisatud dokumendid läbi ning kontrollib esitatud andmete õigsust asjakohaste dokumentide ja andmekogude alusel,“ seletas Kalda.



Tegu vaid ühe versiooniga



Varem meediakaja saanud väite kohta, et Sakla seafarmi puhul võis taud farmi pääseda ebapiisavate piirdeaedade tõttu, kinnitas Kalda, et tegu on vaid ühe võimalusega.



“Väide, et piirdeaed võis osutuda ebapiisavaks, on vaid üks võimalikest põhjustest, miks taud farmi pääses. On ka teisi asjaolusid, mida uurime,“ selgitas ta, lisades, et teistest võimalikest põhjustest ei soovi ta hetkel veel rääkida.



“Milline piire oli, kas ja kuidas seda kasutati ning kuidas järgiti ülejäänud bio-ohutusnõudeid, on meil veel selgitamisel. Väite, et piire võis osutuda ebapiisavaks, ja mitte kompenseerimise otsuse vahel ei saa kindlasti võrdusmärki veel tõmmata,“ rõhutas Kalda.



“Saame vaid rääkida teatud tõenäosusest, kuidas nakkus farmi jõudis. Muidugi on ühe või teise asjaolu tõenäosus suurem või väiksem. Päris sajaprotsendilise kindlusega väita, et oli üks või teine põhjus, saab taudi levikul öelda väga harva.“



Lisaks tõdes Kalda, et olukorda, kus nakkusallikas on keskkonnas, mitte ei ringle kodusigade hulgas, pole varem Euroopas esinenud. “Sellistes oludes pole sigade Aafrika katku Euroopas varem olnud, nagu on see praegu Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. Seda pole ka omavahel võimalik tegelikult võrrelda,“ nentis ta.



Valjala Seakasvatuse OÜ juhataja Margus Õunpuu ütles, et nemad ei ole kogu seda teemat veel jõudnud täpsemalt läbi arutada, mis võis olla taudi farmi jõudmise põhjus. “Eks me kogu aeg mõtleme, kuidas see oli võimalik,“ mõtiskles ta.



“Nõudeid oleme iseenesest täitnud vastavalt seadusele. Kui öeldakse, et see oli ebapiisav, siis peame nõustuma ja maha istuma ning seda arutama, kuidas saaks paremini.“



Kalda kinnitas, et otsus, kas ja mil määral saarlaste taotlus rahuldatakse, tehakse väga kaalutletult. “Me ei sea loomapidajaid põhjendamatult olukorda, kus nad kahju eest raha ei saa.“



Saaremaa veterinaarkeskuse juhataja Toivo Jürisson rõhutas, et Valjala Seakasvatuse OÜ-s olid bioohutusnõuded kõik täidetud, nende hulka käib ka piirdeaed.



Taotluse loomatauditõrjega seotud kahju hüvitamiseks esitas lisaks saarlastele veel kolm Jõgevamaa kodumajapidamist, kus oli kokku 16 siga, ning üks Lääne-Virumaal asuv farm, kus oli 4300 siga. Järvamaa loomapidaja pole veel VTA-le taotlust esitanud.



Kui taotlus rahuldatakse, esitab veterinaar- ja toiduamet valdkonna eest vastutavale ministrile andmed vabariigi valitsuse reservist raha eraldamise vajaduse kohta koos üksikasjaliku arvestuse ja asjakohase eelarvega ning põhjendusega raha kasutamise kohta.



