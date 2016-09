Uudised

Saarlastel tuleb küttida 4400 metssiga

Reede, 02. september 2016.



Autor: Ines Vapper Reede, 02. september 2016. Keskkonnaamet kehtestas sigade Aafrika katku ohjamiseks metssigade kohustuslikud küttimismahud seitsmes maakonnas, sealhulgas Saaremaal, kus jahindusnõukogud ei jõudnud mahu osas kokkuleppele või määrasid keskkonnaagentuuri etteantud mahust väiksema limiidi.



Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader teatas Meie Maale, et Saare jahimeestel tuleb küttida vähemalt 4400 metssiga. 1. augusti seisuga on kütitud 1505 looma.



Saaremaa jahindusnõukogu määras küttimismahuks 3500 isendit. Mullu oli Saaremaal metssigade küttimiskohustus 3401 isendit, ent reaalselt kütiti 5242 metssiga ehk siis kohustuslikku küttimismahtu ületati 1841 metssea võrra.



Lisaks kehtestas keskkonnaamet kõigis jahipiirkondades kohustusliku metssigade küttimisstruktuuri. Kütitavate kesikute ja täiskasvanud isendite seas peab olema emiste ning põrsaste osakaal vähemalt 50 protsenti.



