Lisavaheaja arvamused jagunevad kahte lehte

Reede, 02. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 02. september 2016. Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro arvab, et Saaremaa läheb tuleval õppeaastal viie vaheaja muudatusega kaasa. FOTO: Valmar Voolaid Uus kooliaasta on tänavu saanud traditsiooniliselt taas alguse ning suuri muutusi õpilastele kaasa ei too. Järgmise õppeaasta suurimaks muutuseks on aga üleminek viie vaheaja süsteemile.



Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi allkirjastas määruse, mis muudab küll kooliaasta pikemaks, kuid jaotab õppekoormuse ühtlasemalt.



Kevadsemestrisse lisatav vaheaeg pikendab küll kooliaega pea nädala võrra, kuid lühendab kevadisi õppeperioode. Nimelt on niigi vastu kevadet tekkivale väsimusele lisakoormaks aina pikenevad õppeveerandid: 37, 39, 49 ja 50 päeva muutuks uue korra järgi 36, 40, 35, 34 ja 30 päeva pikkuseks.



Üle-eelmisel aastal said omavalitsused ja koolid



õiguse soovi korral kehtestada riiklikest erinevaid vaheaegu. Mitmed koolid on viie vaheaja süsteemi juba katsetanud. Sama soovis ka Valjala põhikool, kuid volikogu selleks toona luba ei andnud.



Valjala põhikooli direktor Aive Mõistlik ütles, et on näha, et lastel on kevadel rohkem puhkust vaja. “Ootame väga-väga 2017. aasta sügist, mil peaks ühtselt viiele vaheajale üle mindama,” ütles ta.



Valjala vallavolikogu esimees Liilia Eensaar sõnas, et volikogu 11 liikmest seitse on lapsevanemad, kes viit vaheaega ei soovinud. “Kui see kunagi tuleb, siis tuleb, aga toona lapsevanemad leidsid, et see on ennatlik,” selgitas ta.



Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro ütles, et nemad ei ole koolis viie vaheaja üle arutlenud, sest teatavasti on see ministeeriumi poolt soovituslik. Sealjuures on juba aastaid klausel, et kui mõni kool soovib teha vaheaegu teistel aegadel, on neil see võimalus olemas.



Aro arvab, et Saaremaa läheb järgmisel aastal muudatustega kaasa. “See on mõistlik, et mingis piirkonnas, kus lapsed käivad võibolla erinevates koolides, oleksid vaheajad samal ajal,” selgitas ta. “Peale selle on lastel ju veel huviringid, kus on raske arvestada, kui osa on koolis ja osa vaheajal.”



Harjumuse orjus



Samas nentis ta lõbusalt, et kuigi viis vaheaega on loogilisem, siis inimesed on harjumuste orjad. “Kõik oleneb ilmadest – kui talvel ei ole Saaremaal lund, siis see lisavaheaeg ei tööta. Ka koolilõpu puhul on nii, et kui juunis päikest pole, võib koolis olla, aga kui läheb soojaks, siis me kindlasti kirume uut korda.”



Kuressaare gümnaasiumi direktor Toomas Takkis ütles, et ka neil ei ole teemat arutatud ning tulevikus kaalutakse, kas uuele korrale soovitakse üle minna. “Küllap hakatakse ka linnavalitsuses rääkima, sest ühe linna piires on mõistlik ühtemoodi teha. Lisaks, kui on suur vald, siis kogu Saaremaal tuleks sarnaselt tegutseda,” pakkus ta.



Takkisel ei ole uue korra kohta arvamust, kuid ta on kuulnud, et pikendatud kooliaeg pole õige. “Juunis palavaga koolis istumine ei ole tark tegu ega anna ka midagi olulist juurde,” nentis ta.



“Kui millegi sisulisemaga pole tegeleda, siis askeldatakse viie vaheajaga.”

