Muhulane Paula Tarvis tähistab täna oma sajandat sünnipäeva

Reede, 02. september 2016.



Autor: Vilma Rauniste Reede, 02. september 2016. 100 on ilus number, paraku on neid õnnelikke vähe, kes selleni jõuavad ja kelle tervis on seejuures enam-vähem korras.



Muhu vallavalitsuse sekretär-registripidaja Heiske Tuul sõnas, et Paula on hooldekodus ja tema juubeli tähistamise korraldab hooldekodu juhataja. “Meil on Paula jaoks lilled ja sussid muretsetud. Mõni kuu tagasi nägin teda, siis oli ta täitsa kontaktne,” lausus Heiske.



Ainult jalad väsivad ära



Juhataja Aino Rummeli sõnul on Paula hooldekodus olnud 2007. aasta 4. jaanuarist alates. “Püüame selle päeva teha juubilari jaoks erilisemaks. Kui sel teemal Paulaga rääkisin, ütles ta, et tehke just nii nagu tahate, sest temal ei ole küll sellist tunnet, et ta homme surema hakkab. Mõtles siis natuke ja lisas, et kuskiltpoolt tal ei valuta, ainult jalad väsivad ära.



Paula on oma vanuse kohta üllatavalt selge mõistusega, räägib ja vastab meeleldi küsimustele, ainult tänapäevaelu tehnilised lahendused, rahamajandus ja pangaülekanded on talle raskesti arusaadavad,” rääkis Muhu Liival asuva hooldekeskuse juhataja Aino Rummel. “Aga üldiselt on ta vahvate ütlemistega memm ja kange iseloomuga.”



Kuna memmel telefoni ei ole, oli juhataja Aino vahendajaks ka sünnipäevalapsele esitatud küsimustele vastuste saamisel.



Talutöö on karastanud



Paula: “Pika eluea saladuse kohta ei oska öelda, olen rasket talutööd teinud, mis ette on tulnud. Pole saanud sel vahet teha ja väsimust pidada... Noorest peast pole haiglaravi tarvitanud. See on imelik, et asjad peas segamini on. Mõni asi ei tule meelde ja mõni asi tuleb imelikul ajal meelde.



Hooldekodusse tulin haiglast, tervis oli viletsaks jäänud ja sain teada, et Liival on hooldekodu. Sain kohe koha ja olen siin kaua olnud.



Hooldekodu elu kohta ei oska midagi arvata. Igaüks hoiab omaette. Olen toas, kus on kaks voodit. Teine, kes teises voodis on, see ei kuule ja juttu rääkida ei saa, ja pole vaja ka.



