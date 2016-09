Uudised

Liviko pood sulges uksed

Reede, 02. september 2016.



Autor: Heli Salong Reede, 02. september 2016. FOTO: Tambet Allik Eilsest on suletud Meri hotelli juures asunud Liviko firmapood, mis oli spaade külastajate ja Sõrve poole sõitjate hulgas üsna populaarne alkoholi ostmise koht.



AS-i Kuressaare Sanatoorium juhatuse esimees Toivo Ast ütles, et mingit intriigi sellest koostöö lõppemisest otsida ei tasu.



“Lihtsalt Liviko otsustas iseendale mitte enam konkurentsi pakkuda, sest teistes suuremates poodides on tema toodang müügil,” selgitas Ast.



Saaremaa pood oli Livikol ainuke väljaspool Tallinna asunud kauplus ja tegutses ligi 10 aastat.



Mis samadesse ruumidesse nüüd tuleb, seda Ast veel öelda ei osanud. Ollakse avatud kõikidele pakkumistele, aga kaltsukate jutuga ei maksa nende juurde tulla.

