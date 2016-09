Uudised

Tanel Padari videosse otsitakse osalejaid

Reede, 02. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 02. september 2016. Mitmeid videokonkursse võitnud Jako Jõgi osaleb Sky Plusi, Tanel Padari & The Suni videokonkursil, millega otsitakse bändi uuele singlile “Aega on“ videot.



Muusikavideo loomiseks tegi Jõgi üleskutse, milles otsib videosse osalejaid. Esimesed klipid filmiti üles eile. Huvi on tundnud juba paarkümmend inimest.



Katsetab midagi uut



“Põhitöö käib arvutis. Kaamera ees ei ole vaja tegelikult rohkem olla kui maksimaalselt paar minutit. Kui kõik toimib, siis proovin nii palju inimesi videosse panna, kui huvi tunneb. Mida rohkem inimesi on, seda vähem läheb aega. Arvutis ma mitmekordistan neid,“ rääkis Jako Jõgi.



“See on ilmselt üks suuremaid projekte, mida teinud olen. Mul on uus tehnika ka, aga mulle meeldib katsetada, et ise ka areneda,“ rääkis Jõgi.



Video tuleb ära saata hiljemalt 11. septembril. Žürii valib välja parimad avalikkusele esitletavad kandidaadid ning 13.–15. septembrini toimub raadio Sky Plus rahvahääletus, mille kaks võitjat pääsevad finaali. Kaks finalisti saavad ajavahemikul 19.–22. septembrini soovi korral oma video tarbeks filmida lisamaterjali koos Tanel Padariga.



“Tahaksin oma videoga teistest erineda ja proovin midagi muud. Järgmisel nädalal tuleb Padar Kuressaarde ka, lähen kindlasti kuulama. Olen teda fännanud mitu aastat. Oleks suur au, kui see võit tuleks. Ta on minu arvates parim Eesti meesartist. Uus lugu on kuidagi teistsugune, aga täitsa meeldib,“ rääkis Jõgi.



