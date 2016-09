Uudised

Hiiumaa rentimine läheb maksma 6,4 miljonit

Reede, 02. september 2016.



Autor: ERR Reede, 02. september 2016. Tallinna Sadam rendib Saaremaa Laevakompaniilt (SLK) kolm parvlaeva, sest suure tõenäosusega ei jõua ükski Poolast ja Türgist tellitud laev õigeks ajaks Eestisse. Ainuüksi parvlaeva Hiiumaa rentimine aastaks läheb riigiettevõttele maksma üle kuue miljoni euro.



Ettevõtja Olav Miilile kuuluv parvlaev Hiiumaa renditakse 12 kuuks ning “Aktuaalse kaamera“ andmeil läheb selle laeva prahtimine maksma 17 500 eurot päevas ehk aasta peale kokku ligi 6,4 miljonit eurot.



Parvlaev Harilaid renditakse üheks kuuks ning St. Ola sõltuvalt vajadusest üheks-kaheks kuuks. Neile kahele laevale kuluvad summad ei ole väga suured.



Lisaks peab Tallinna Sadam maksma majandusministeeriumile trahvi, sest laevad ei jõua õigeks ajaks liinile. Samas saab Tallinna Sadam ise omakorda nõuda miljoneid eurosid trahviraha Poola ja Türgi laevatehastelt.



