Konverentsil mitme riigi sõjandushuvilised

Autor: Pamela Talzi Reede, 02. september 2016. Homme peetakse Sõrve turismitalus sõjaajaloo konverentsi. Kell 10 algaval üritusel on põhirõhk 1941. aasta sündmustel Sõrves ja mujal Saaremaal, üles astuvad esinejad Saaremaalt, Tallinnast, Lätist ja Venemaalt.



Üldise ülevaate ja sissejuhatuse teeb sõjandusajaloolane ja kirjanik Juri Melkonov Riiast. Ajaloohuviline Toomas Harjus Kuressaarest kirjeldab, kuidas Kogula lennuväljalt käidi sel ajal Berliini pommitamas. Seejärel jätkab arutelu Juri Kupljakov Venemaalt.



“Meil on kokkulepe, et Harjus räägib oma teema ära ja Kupljakov täiendab seda,“ selgitas sõjaajaloohuviline Tõnu Veldre (pildil).



Arhitektuuriajaloolane Robert Treufeldt räägib aga Ahvenamaal asuvast Bomarsundi kindlusest. Lisaks kõneleb Vene muinsuskaitse seltsi liige Juri Maltsev arengutest Esimese maailmasõja aegsete sõjahaudade otsimisel ja tähistamisel.



