Praamipileteid saab uue kodulehe kaudu

Reede, 02. september 2016.



Autor: MM Reede, 02. september 2016. Eile avas TS Laevad OÜ klientidele uue suursaarte ja mandri vahelise parvlaevaliikluse piletimüügisüsteemi, kustkaudu saab pileteid osta oktoobrikuuks. 1. septembril käivitus ka klienditugi, mis töötab iga päev kell 8–20.



TS Laevad müügi- ja teenusevaldkonna juhi Ele Reiljani sõnul lähtuti Praamid.ee piletisüsteemi arendamisel sellest, et võrreldes varasema süsteemiga ei võeta kliendilt ühtegi võimalust ära, vaid parandatakse olemasolevaid ning luuakse uusi mugavaid lisavõimalusi.



“Näiteks on uue süsteemi kaudu võimalik osta ka jalgsireisija piletit ning tasuda selle eest mobiilimakse või krediitkaardimaksega. Samuti tekib võimalus osta reisijapilet sõbra sõidukisse, eraldi tuleb müüki ka jalgratta pilet,“ kirjeldas Reiljan.



Uues süsteemis pole saarte elanikel enam vaja taotleda sõidukitele kliendikaarte ega esitada sõiduki soodustuse saamiseks registreerimistunnistust. Sõidukiga reisija saab salvestada oma kliendikonto alla sõidukeid ning kontroll, kas sõiduk on reaalselt reisija oma või tema kasutuses, käib automaatselt liiklusregistri kaudu. Kassast piletit ostes on soodustuse saamiseks vaja esitada ID-kaart ja seejärel kontrollitakse soodustuse saamise õigust erinevatest registritest.



Praamid.ee kaudu laienevad kliendikonto registreerimise võimalused ja lisaks tavalisele e-posti aadressi ja parooliga registreerumisele lisandub konto loomine ja kontole logimine ID-kaardi, mobiil-ID, Facebooki ja Google’i kontodega. Oma kontole saab salvestada pereliikmete ja sõidukite andmeid, mis ilmuvad e-pileti ostuprotsessis kiirvalikusse.



Kehtivaid parvlaevade sõidugraafikuid ning piletihindu saab vaadata kodulehelt www.praamid.ee.



