UUS! Seakatkuga nakatunud nelja farmi kahjutaotlused jäeti rahuldamata

Neljapäev, 01. september 2016.



Autor: Ines Vapper Neljapäev, 01. september 2016. Sakla seafarm. FOTO: Erik Tüür Tänavu seakatku nakatunud kuuest farmist on neli esitanud veterinaar- ja toiduametile (VTA) taotluse tekkinud kahjude hüvitamiseks, mida ei rahuldatud bioohutuse nõuete puuduliku täitmise tõttu; ühel juhul pole taudijuhtumi kahju hüvitamise taotlust esitatud. Saarlaste esitatud taotlust Sakla seafarmi likvideerimisega seoses hakkab VTA alles menetlema.



"Oleme oma ametnike ja Eesti Maaülikooli teadlaste abiga kindlaks teinud, et nendes farmides esines olulisi puudusi bioohutuse meetmete rakendamisel, mille tõttu nakkus sigadele levis," ütles VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda pressiteate vahendusel.



"See kinnitab veelkord, et taudi ärahoidmiseks ei taandu bioohutuse meetmete järgimine üksnes seakasvatushoone vastavusse viimisele ning bioohutuskava koostamisele, vaid eeldab loomapidajalt igapäevast hoolsust, et rakendatavad meetmed ka reaalselt ja tulemuslikult toimiksid," lisas Kalda.



Taudipuhangu korral farmis on võimalik saada kompensatsiooni vaid nendel seakasvatajatel, kes on kõiki bioohutuse nõudeid täitnud. "Taudipuhangust tekkinud kahjude hüvitamiseks on omanikul võimalus esitada taotlus veterinaar- ja toiduametile, mis analüüsib ja otsustab, kas taotlus täidetakse ja siinjuures on põhitingimuseks bioohutusnõuete täitmine," märkis Kalda.



Kui taotlus rahuldatakse, määratakse kahju suurus looma väärtuse alusel. Lisaks arvestatakse seadme, sööda, pakkematerjali ja loomsete saaduste puhul nende tegelikku väärtust. Hüvitise taotlust ei rahuldata, kui taotleja on loomataudi tõrjeks rakendatavaid meetmeid ja nõudeid eiranud või rikkunud.



