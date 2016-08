Uudised

Suvesaarlane Kalle Sepp osaleb sügisel näosaates (1)

Neljapäev, 01. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 01. september 2016. Kalle Sepp tunnistas, et otsus saates osaleda tuli väga kiirelt, kuna selliseid võimalusi elus tihti ette ei tule. FOTO: TV3 Sel sügisel vallutab Eestimaa TV3 suursaate “Su nägu kõlab tuttavalt” viies hooaeg. Kaheksa andekat ja armastatud artisti naerutavad vaatajaid läbi sügise, nende seas on ka suvesaarlane Kalle Sepp.



Paberitega laulja ja kabareeartisti Kalle Sepa isapoolsed sugulased on kõik Saaremaalt pärit ja suviti on ta igal aastal vanatädi talus olnud. Elanud ja õppinud on Kalle aga Tallinnas.



“Käisin ettelaulmisel ja osutusin valituks,” rääkis Kalle “Su nägu kõlab tuttavalt” saatesse pääsemisest. Noormees hakkas laulma suhteliselt hilja, alles keskkoolis. Bändis hakkas ta basskitarristina kaasa tegema aga juba 6. klassis.



Tahab endast anda kõik



“Olen väga innukas iseõppija ning seepärast innustavad mind alati sellised väljakutsed. Eelkõige usun, et see saade aitab mul artistina areneda,” rääkis Kalle.



Ta tõdes, et sellise saate puhul on raske eesmärke sättida. “Kui nii võtta, siis kõige suurem eesmärk on hästi esineda ja anda endast kõik,” arvas Kalle.

Otsus saates osaleda tuli tema jaoks väga kiirelt, kuna selliseid võimalusi just väga tihti ette ei tule. Saates osalemise kasuks rääkis ka see, et Kallele näosaade väga meeldib ning aastate jooksul on sealt ka palju tema tuttavaid läbi käinud, kellele ta on alati kaasa elanud.



“Lemmikuteks on olnud Kaire Vilgats, Evelin Võigemast ja Lauri Liiv,” kinnitas Kalle.



Saates tahaks ta proovida parodeerida kas Tom Jonesi või Vello Orumetsa. “Need võiksid kenasti välja tulla. Aga kõige rohkem kardan järele teha mõnd naist. Erinevaid stiile ma ei karda, kuid kõige paremini sobib mulle alati rock’n’roll,” sõnas noormees.



Meeldib saarel suvekodus olla



Vabal ajal tegeleb Kalle oma autoga või taastab mõne vana jalgratta, kuid kõige enam meeldib talle Saaremaal oma suvekodus olla, kus tööst juba puudust ei tule.



Praegu elab Kalle Tallinnas. Hariduselt on ta Tallinna ülikooli lõpetanud töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja. Viimased aastad on Kalle olnud vabakutseline artist.



Kalle kõrval astuvad teadaolevalt saates üles näitlejanna Inga Lunge, näitleja Raivo E. Tamm ja noor näitlejanna Liis Lass. “Su nägu kõlab tuttavalt” alustab TV3-s oktoobrikuus.



