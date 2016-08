Uudised

Torgu Kala hind langes veelgi

Neljapäev, 01. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 01. september 2016. Eile kukkus läbi Torgu Kala OÜ-le kuuluva hoone ja kinnistu teine oksjon, sest ühtegi registreerunut ei olnud.



Täna taas oksjonile lisatud objekt on Torgu Kala OÜ-le kuuluv hoone, seadmed kalakasvatuseks ning hoonestusõigus, mis on 15,51 ha suurusel Mägrauru kinnistul Kraavi külas Torgu vallas.



Advokaadibüroo Kraavi ja Partnerid pankrotihaldur Kristo Teder ütles varem, et tegemist on siiski üsna spetsiifilise varaga ja sellele on pigem vähe huvilisi, samas on müük alles algusjärgus ja hind veel kõrge.



Ka eile kinnitas ta, et huvilisi on olnud, kuid vähe. Uues, täna oksjonikeskkonnas aktiveeruvas pakkumises langeb alghind varasemalt 917 502 eurolt 458 751 eurole.



Kolmanda oksjoni registreerumise tähtaeg lõpeb 21. septembril ning sama päeva keskpäeval algab 24-tunnine enampakkumise periood.



Hoonestusõiguse sisu on määratud 13.08.2010 sõlmitud lepingus, mille kohaselt oli hoonestaja kohustus lepingu esemeks olevale kinnistule ehitise, viilhalli, omal kulul valmisehitamine. Hoonestaja on kohustuse täitnud.



