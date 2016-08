Uudised

Avatakse ruhnurootsi eluolu tutvustav näitus “Runö”

Neljapäev, 01. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Täna avatakse Eesti Rahvusraamatukogu 6. korruse galeriis ruhnurootsi ajalugu ja eluolu tutvustav näitus “Runö”.



Näitus põhineb ruhnurootsi mineviku talletaja Jakob Steffenssoni 1970. aastal Nordiska Museeti jaoks koostatud näitusel “Runö” (Ruhnu rootsi keeles). Näitusel on eksponeeritud Ruhnu hülgeküttide ja kalurite elulaadi tutvustavate fotodega puitpaneelid.



Ruhnlaste omapärane elukorraldus säilis enam kui 600 aastat. See puutumatu ja välissündmustest mõjutamata maailm kestis 1944. aasta augustini, mil ruhnlased siirdusid Rootsi. Vaid kuus inimest pea kolmesajast elanikust jäi saarele.



Tõenäoliselt toimus Ruhnu asustamine seoses viikingiretkedega. Isoleeritud elukoha tõttu säilitasid ruhnlased oma kultuuri, keele ja tavad. Esimene kirjalik teade asustuse kohta pärineb 1341. aastast.



Seni Pärnus, Kihnus, Manijas ning Hiiumaal rännanud näitus jääb vastavalt autori soovile uute näituseruumide valmimise järel püsivalt Ruhnu saarele.



Näituse vahendas rahvusraamatukogusse Mark Soosaar ning sellega tähistab raamatukogu merekultuuri aasta jätkumist. Näitus jääb avatuks 22. septembrini. Autor: MM Neljapäev, 01. september 2016.Näitus põhineb ruhnurootsi mineviku talletaja Jakob Steffenssoni 1970. aastal Nordiska Museeti jaoks koostatud näitusel “Runö” (Ruhnu rootsi keeles). Näitusel on eksponeeritud Ruhnu hülgeküttide ja kalurite elulaadi tutvustavate fotodega puitpaneelid.Ruhnlaste omapärane elukorraldus säilis enam kui 600 aastat. See puutumatu ja välissündmustest mõjutamata maailm kestis 1944. aasta augustini, mil ruhnlased siirdusid Rootsi. Vaid kuus inimest pea kolmesajast elanikust jäi saarele.Tõenäoliselt toimus Ruhnu asustamine seoses viikingiretkedega. Isoleeritud elukoha tõttu säilitasid ruhnlased oma kultuuri, keele ja tavad. Esimene kirjalik teade asustuse kohta pärineb 1341. aastast.Seni Pärnus, Kihnus, Manijas ning Hiiumaal rännanud näitus jääb vastavalt autori soovile uute näituseruumide valmimise järel püsivalt Ruhnu saarele.Näituse vahendas rahvusraamatukogusse Mark Soosaar ning sellega tähistab raamatukogu merekultuuri aasta jätkumist. Näitus jääb avatuks 22. septembrini.

Veel artikleid samast teemast »